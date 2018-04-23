قبل وفاتها.. وئام الدحماني باكية: فكرت بالانتحار

صدمة كبيرة تلقاها الوسط الفني العربي، بعد وفاة الفنانة المغربية وئام الدحماني مساء الأحد، عن عمر ناهز 34 عاماً وذلك إثر أزمة قلبية.

وئام التي ولدت بمدينة قنيطرة المغربية في الثاني والعشرين من شهر أغسطس لعام 1983، كانت لها مسيرة حافلة رغم صغر سنها، حيث عملت كمذيعة في البداية وبعدها اتجهت إلى الوسط الفني.

إلا أن رحيلها صدم محبيها، وهو ما دفعهم للبحث عما كانت تعانيه في حياتها، وبالفعل تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لمقابلة ظهرت فيها وئام الدحماني قبل وفاتها بأشهر.

فقد كانت تتحدث عما تعانيه مع أسرتها وبالتحديد شقيقها فهد الذي رفض عملها بالمجال الفني، وهو ما دفعها لحجب عائلتها عن متابعتها حتى لا تصاب بأذى نفسي بسببهم.

وأكدت وئام أن المجال الفني هو أكثر مجال يسبب المرض النفسي، وهو ما يظهر في تلقي عدد من الفنانين للعلاج بالمصحات النفسية، خاصة أن الفنان هو كتلة من المشاعر والأحاسيس.

كما كشفت عن كونها تعرضت للكثير من الأزمات والمتاعب النفسية ولكنها في النهاية طبيبة نفسها، ولم تذهب إلى طبيب نفسي من أجل تلقي العلاج، مشيرة إلى كونها كثيراً ما كانت تفكر بأن نهايتها اقتربت، بعدما كانت ترى الأمور سوداء للغاية، وهو ما كان يدفعها للتفكير في الانتحار، ولكنها كانت تهدأ وتستغفر الله وتؤكد أن هذا الأمر مستحيل.

وأوضحت أنها قبل أسبوع من المقابلة وصلت إلى مرحلة السواد، وكرهت نفسها وحياتها، لذلك قررت أن تنتحر ولكنها بعدها وقفت أمام المرآة وتحدثت إلى نفسها عن أموالها التي أنفقتها على "البوتكس" وكذلك الملابس الجديدة فلما التفكير في الانتحار، ودخلت بعدها في نوبة ضحك انقلبت بعدها إلى البكاء، وهي تؤكد أن حياة الفنان صعبة للغاية.