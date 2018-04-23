من تقديم البرامج للتمثيل.. هذه قصة الراحلة وئام الدحماني

فارقت الحياة عن سن يناهز 34 سنة، وخلّفت وراءها مسيرة حافلة، وعلى الرغم من صغر سنها، فقد قدمت خلالها برامج تلفزيونية وأعمالا غنائية وأدوارا سينمائية أخرجتها إلى بوليوود، هذه قصّة حياة الفنانة المغربية #وئام_الدحماني التي خطفها الموت مساء أمس الأحد إثر أزمة قلبية مفاجئة وهي في عز عطائها للفن وسطوع نجمها.

الدحماني التي ولدت في مدينة القنيطرة المغربية عام 1983، وبدأت مشوارها الإعلامي والفني في الإمارات بعد هاجرت إليها عائلتها، تخصصت بالجامعة في مجال الهندسة، إلا أن ذلك لم يكن عائقا أمام شغفها وعشقها للإعلام والتمثيل، فتركت شهادتها جانبا، وسعت لتحقيق طموحها وأحلامها، فكانت لها عديد التجارب في مؤسسات إعلامية مختلفة.

ففي بدايتها، عملت الدحماني كمذيعة في قناة دبي، قبل أن تتجه إلى مجال الغناء، حيث قدمت فيديو كليب "أهلا وسهلا" سنة 2010 الذي صورته على الطريقة الهندية، وهو الطابع الذي اشتهرت وتخصصّت به، حيث قدمت عدّة برامج تهتم بالسينما الهندية مع قنوات "زي للمشاريع الترفيهية" و"زي أفلام"، أشهرهم برنامج "100% بوليوود" الذي كان نقطة التحول في مسيرتها.

وفي عام 2011، دخلت الدحماني إلى مجال التمثيل، وبدأت مسيرتها التمثيلية في مسلسل "ضلال الماضي" ثم مثلّت بعده في "ملحق البنات"، و"فرصة ثانية"، و"سيلفي" وآخرها كان في 2017 ويتعلق الأمر بمسلسل "أصعب قرار"، كما كانت لها أعمالا سينمائية عديدة في بوليوود منها فيلم "عشق خذا" سنة 2013 للمخرج شاهين رفيق، و"هتال" سنة 2014، ثم "هجرت" في نفس السنة.

وكان من المنتظر أن تكون الدحماني بطلة فيلم عربي هندي ضخم يشاركها فيه أهم الممثلين العرب والهنود، كما كانت تحلم بالتمثيل في مصر، إلا أن الموت لم يمهلها تحقيق مشاريعها وأحلامها، بعد حياة مليئة بالأزمات النفسية، حيث صرّحت في عدة مناسبات للصحافة برغبتها في الانتحار بسبب الضغوط التي تتعرض لها في حياتها اليومية.