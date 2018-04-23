هكذا تفاعل النجوم مع تتويج صلاح بجائزة الأفضل في إنجلترا

لا صوت يعلو فوق صوت تتويج #محمد_صلاح لاعب نادي #ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للموسم الحالي بحسب اختيار رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية.

فقد تفاعل نجوم الوطن العربي مع ذلك الأمر من خلال حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأرسلوا مباركتهم للاعب الدولي المصري.

الفنان رامز جلال نشر صورة تجمعه بمحمد صلاح عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، وعلق عليها قائلاً "ألف مبروك يا #أبو_مكة يا فخر العرب".

ورغم غيابه الطويل عن "تويتر"، عاد الفنان نبيل الحلفاوي من أجل الحديث عما حققه صلاح، بعدما غرد قائلاً "يعني لما رجع إنجلترا.. حد فينا كان بيحلم باللحظة دي؟.. كانت أقصى أمانينا إنه يتألق زي ما تألق في روما.. أحسن لاعب في إنجلترا.. إيه الكرم ده يارب؟"

المباركات لم تتوقف، وفي رسالة كندة علوش لصلاح عبر "تويتر" قالت "ألف ألف مبروك للبطل وحبيب الملايين محمد صلاح.. الله يفرح قلبك متل ما فرحت كل قلوب المصريين والعرب".

ونشر أحمد فهمي صورة صلاح وهو يحمل الجائزة التي توج بها، وعلق عليها قائلاً "ألف مليون مبروك الأسطورة محمد صلاح فرحت مصر والعرب يا ابن بلدي يا عالمي".

تهنئة خاصة حصل عليها محمد صلاح من المطربة اللبنانية يارا المعروف عنها تشجيعها لفريق برشلونة الإسباني، حيث غردت قائلة "مبروك لمصر والعرب فوز محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وهداف الدوري أيضاً وأفضل لاعب في إفريقيا وقريباً أفضل لاعب في دوري الأبطال.. إنه محمد صلاح".

عدد كبير من النجوم وجهوا التهنئة لمحمد صلاح، وهو ما فعلته أنغام من خلال حسابها على "تويتر"، وكذلك الفنان مصطفى شعبان الذي غرد خصيصاً من أجل صلاح، وكذلك آيتن عامر وأحمد السقا الذي بارك لصلاح وقت أن نشرت صورته وهو يمسك بالجائزة قبل أن ينطلق الحفل.

ليلى علوي كانت حريصة على مشاهدة حفل تتويج صلاح، لذلك نشرت عبر "انستغرام" صورة للحفل وعلقت عليها قائلة "مبروك يا محمد صلاح ومبروك لمصر.. مبروك لأهلك ولبلدك ولبنتك.. انت فخر لينا كلنا ومثل أعلى للشباب كلها.. فرحتنا كبيرة قوي قوي".

الكاتبة إنجى علاء زوجة الفنان يوسف الشريف وجهت رسالة خاصة لكل من انتقدها بسبب صلاح في السابق، وغردت عبر "تويتر" قائلة "أنا مش مصدقة نفسي.. اللى اتريقوا عليا لما قولت إن صلاح ممكن ينافس ميسي ورونالدو يا ترى فين دلوقتي؟ أكيد في المطبخ.. محمد صلاح أحسن لاعب في إنجلترا ويارب في العالم".