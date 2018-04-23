وفاة الفنانة وئام الدحماني عن 34 عاماً بأزمة قلبية

توفيت الفنانة المغربية الشابة وئام الدحماني مساء الأحد بأزمة قلبية، عن عمر ناهز 34 عاماً، وذلك في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة حيث تقيم منذ سنوات.

وأحدث نبأ وفاة الدحماني المفاجئ حالة من الصدمة للجمهور والوسط الفني وسط تعبير واسع عن مشاعر الحزن والدعوات للراحلة.

وئام الدحماني، مذيعة وممثلة ومغنية من مواليد 22 أغسطس 1983، وُلدت بمدينة قنيطرة بالمغرب، وقدمت عدداً من الأغاني أبرزها "أهلا وسهلا"، و"سجناوي". قدمت برامج عدة تهتم في السينما الهندية. ودخلت عالم التمثيل الدرامي عام 2011. وكانت تستعد لعمل برنامج يُعرض في رمضان المقبل.

وقد عبر عدد كبير من زملاء الفنانة الراحلة عن صدمتهم الكبيرة برحيلها المفاجئ وذلك من خلال نشر صورها على حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي متمنين لها الرحمة.