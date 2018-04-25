"حرب الكلب الثانية" تندد بالوحشية وتحصد بوكر 2018

فاز الكاتب الفلسطيني المولود في عمان، ابراهيم نصر الله، بالجائزة العالمية للرواية العربية ( #بوكر) للعام 2018 في أبوظبي مساء الثلاثاء عن روايته " #حرب_الكلب_الثانية" التي تندد بالميول الوحشية وغير الإنسانية في المجتمع.

ونال #ابراهيم_نصر_الله، المولود العام 1954 في عمان من أبوين فلسطينيين، مكافأة مالية مرافقة للجائزة قدرها 50 ألف دولار خلال مراسم أقيمت مساء الثلاثاء في أبوظبي.

واعتبر رئيس لجنة التحكيم، ابراهيم السعافين، أن رواية ابراهيم نصر الله "تتناول تحوّلات المجتمع والواقع بأسلوب من العجائبية والغرائبية ورواية الخيال العلمي، مع التركيز على تشوهات المجتمع وبروز النزعة التوحشية التي تفضي إلى المتاجرة بأرواح الناس في غياب القيم الخُلُقية والإنسانية".

وقال نصر الله بعد إعلان الجائزة إن "الرواية تسعى لهز مفاهيم الاطمئنان لدى القارئ بقدرته على النجاة، لأنه لا أحد يستطيع أن ينجو إن بدأ العالم حوله بالانهيار".

وأضاف: "هناك غطرسة تُمارس علينا من قبل دول كبرى، وهذه تسمى غطرسة ظلامية. هناك قتل لأبنائنا وأطفالنا وإفقارنا وسرقة ثرواتنا في هذا العالم العربي، وهذا أحدث نوع من الظلامية، وليس فقط الظلامية هي التي تصدر من هذا التنظيم (المتطرف) الصغير أو ذلك التنظيم الصغير".

وسبق أن تُرجمت 4 روايات لإبراهيم نصر الله وديوان شعري له الى الإنجليزية.

و"الجائزة العالمية للرواية العربية" هي مكافأة سنوية تختص بمجال الإبداع الروائي باللغة العربية، أطلقت في أبوظبي العام 2007. وترعى الجائزة "مؤسسة جائزة بوكر" في لندن، بينما تقوم "هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة" في دولة الإمارات العربية المتحدة بدعمها ماليا.

ويقول القيمون على الجائزة انها تهدف إلى الترويج للرواية العربية على المستوى العالمي حيث تمول الجائزة ترجمة الأعمال الفائزة إلى اللغة الإنجليزية. وستترجم الرواية الفائزة إلى الإنجليزية.

وفازت بالجائزة العام الماضي رواية "موت صغير" للسعودي محمد حسن علوان.