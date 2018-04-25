عمرو واكد يحصل على حكم بحبس منتج مسلسله

أزمة كبيرة يواجهها الفنان المصري #عمرو_واكد مع المنتج ممدوح شاهين، الذي تعاون معه واكد في مسلسل "الحرباية" إلى جوار #هيفاء_وهبي، وعرض العمل بشهر رمضان الماضي.

حيث امتنع المنتج المصري عن سداد المستحقات الخاصة بعمرو واكد، وهو ما دفع الأخير إلى مقاضاته والحصول على حكم بحبسه ثلاث سنوات.

ونشر واكد صورة الحكم الخاص بحبس المنتج ممدوح شاهين من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مؤكدا أن المنتج ممتنع عن سداد المستحقات الخاصة بواكد منذ شهر رمضان الماضي.

الغريب أن المنتج يباشر مسلسلا جديدا مع هيفاء وهبي، يحمل اسم "لعنة كارما"، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وهو ما علق عليه مندهشا عمرو واكد، حيث قال "يقوم حاليا بإنتاج مسلسل جديد عادي جدا، ولا همه أي حقوق ولا أحكام ولا قضاء ولا أي حاجة.. يجب إيقاف هذا المنتج عن العمل".

وليس واكد هو الفنان الأول الذي يدخل في صدام مع المنتج ممدوح شاهين، بسبب الحقوق المالية، حيث سبقه خالد الصاوي الذي قام بمقاضاة ممدوح شاهين وحصل على أحكام ضده.