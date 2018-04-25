فنانة مصرية تستغيث: إني أغرق

وجهت الفنانة المصرية، نشوى مصطفى، استغاثة إلى أجهزة الدولة بسبب ما تعرض له منزلها مساء الثلاثاء، حيث شهدت البلاد موجة أمطار شديدة غير متوقعة، ما تسبب في غرق منزل مصطفى، الذي تحول إلى بركة مياه.

وخرجت مصطفى في بث مباشر عبر حسابها على "فيسبوك" لتمكن الجميع من رؤية ما تتعرض له بسبب الأمطار، مؤكدة أنها حاولت الاتصال بالنجدة من أجل إنقاذها، لكنها فشلت.

وطلبت من متابعيها مساعدتها وتقديم أي اقتراحات من أجل المساعدة، وإبلاغها بالجهة المنوط بها التصرف في مثل هذه المواقف، خاصة وأنها لا تجد أي استجابة.

كذلك كشفت الفنانة عن كون الأزمة تسببت فيها البالوعات الخاصة بالمنطقة، حيث تعاني من الانسداد، ما أدى إلى دخول مياه الأمطار إلى منزلها، كما أن هناك عطلا أصاب الكهرباء.