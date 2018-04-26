شاهد.. محمد هنيدي يصور مسلسله تحت الأمطار

أيام قليلة وينطلق السباق الدرامي في شهر رمضان، وهو ما يجعل الجميع أمام مسؤولية كبيرة من أجل إنجاز أعمالهم كي تكون جاهزة للعرض في رمضان.

ومع تعرض #مصر لموجة أمطار شديدة طوال اليومين الماضيين، لم يكن هناك أمام البعض سوى مواصلة التصوير في هذا الطقس السيئ.

ويبدو أن الفنان الكوميدي #محمد_هنيدي واحد من هؤلاء، بعدما نشر مقطع فيديو عبر حسابه على "انستغرام" يظهر فيه رفقة مخرج مسلسل "أرض النفاق" وهما تحت الأمطار.

وظهر هنيدي إلى جوار المخرج ماندو العدل الذي كان يمسك بمظلة، في محاولة لحماية هنيدي من الأمطار الشديدة التي ضربت البلاد، فيما كان تعليق بطل المسلسل الظاهر في الفيديو هو "ايه ده ايه ده"، وهو يحاول الركض للهروب من الأمطار، قبل أن ينجحوا في الوصول إلى مكان آمن بعيدا عن هطول الأمطار.

وعلق هنيدي على المقطع من خلال حسابه قائلا "مكنتش هعرف أعيش أزاي من غير الحمام ده".