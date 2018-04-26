صور.. أحدث ظهور للفنانة ماجدة بعد أزمتها الصحية

أقامت غرفة صناعة السينما المصرية احتفالية مصغرة لصالح الفنانة #ماجدة_الصباحي، حيث قام وفد من الغرفة بزيارتها من أجل تكريمها مساء الأربعاء.

وتوجه إلى منزل الفنانة المصرية التي مرت بأزمة صحية مؤخرا، عدد من أعضاء الغرفة أبرزهم فاروق صبري رئيس الغرفة، والفنان سمير صبري، والمنتج محسن علم الدين، ومدير الغرفة سيد فتحي.

وقدم أعضاء الغرفة للفنانة درع التكريم في تواجد ابنتها الفنانة #غادة_نافع، وذلك تقديرا لمشوارها الفني الحافل، وهو الأمر الذي انعكس بالإيجاب على حالتها النفسية.

وفي تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" أكد سيد فتحي مدير الغرفة أن تكريم ماجدة جاء ضمن سلسلة من التكريمات وضعتها غرفة صناعة السينما على أجندتها.

وبدأت الغرفة بالفنانة #نادية_لطفي، ثم انتظرت حتى تتعافى ماجدة من أزمتها الصحية، وهناك أيضا تكريم بانتظار الفنانة #مديحة_يسري.

وأكد مدير الغرفة على أن هناك فواصل بين هذه الاحتفاليات حتى لا يفقد التكريم قيمته.

وأوضح أن ماجدة اكتسبت صفة خاصة داخل غرفة صناعة السينما طوال مشوارها، خاصة وأنها شغلت منصب نائب رئيس الغرفة لفترات طويلة، وكانت تؤكد دوما أن الغرفة هي وزارة السينما.

وأشار إلى أن ماجدة ظهرت في حالة صحية جيدة وكانت في كامل وعيها، كما أنها كانت سعيدة للغاية بتكريمها من قبل الغرفة، وأخذت تتبادل معهم أطراف الحديث.