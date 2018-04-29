شاهد إليسا تبكي بحرقة حسن العطار في ذا فويس

حالة شديدة من الحزن عاشتها الفنانة إليسا، في العرض المباشر الرابع من برنامج "ذا فويس" الذي يعرض عبر شاشة MBC، وذلك بعد اتخاذها آخر قرار ضمن فريقها باختيار المتسابقة هالة مالكي، وإقصاء حسن العطار من الفريق، بعدما وقع اختيار الجمهور على خالد حلمي.

إلا أن هذا القرار كان صعباً للغاية على إليسا، خاصة أنها بعد أداء العطار، أكدت أن هناك مشكلة وقعت منعته من تقديم أدائه المعتاد، حيث لم يكن قادراً على سماع صوته أثناء الغناء وهو ما جعله بعيداً عن الإيقاع.

ذلك الأمر الذي اتفق عليه جميع المدربين، الذين أكدوا أنهم يعلمون جيداً إمكانيات العطار. وطالبت إليسا الجمهور بالتصويت له بناءً على أدائه في العروض الماضية.

وحينما وقع اختيار الجمهور على خالد حلمي، كان على إليسا المفاضلة بين هالة مالكي وحسن العطار، ما جعلها تختار هالة بناءً على ما قدمته في حلقة السبت.

وتوجهت إليسا إلى المسرح واحتضنت حسن العطار مقدمة اعتذارها إليه، خاصة أن سوء التوفيق واجهه في الحلقة، ودخلت في نوبة بكاء شديدة.

وعلى الرغم من محاولة حسن تهدئة إليسا بالكلمات، إلا أنها استمرت في البكاء، وعادت إلى مقعدها حيث ظهرت أحلام وهي تحاول مساندتها.