بالفيديو.. حماقي "يستفز" المدربين: فريقي أحلى فريق

أسبوعان قبل نهاية الموسم الرابع من برنامج "ذا فويس"، والجميع يبحث عن اللقب وتقديم المتسابق الفائز في نهاية المشوار بدعم من الجمهور.

ومع وصول البرنامج الذي يعرض عبر شاشة "MBC" إلى محطاته النهائية، بات كل مدرب يرى أن فريقه هو الأحق باللقب، وهو ما جعل المدربين يدخلون في شجار خلال افتتاحية العرض المباشر الرابع.

وأكد الفنان محمد حماقي أن فريقه هو الأقوى بالبرنامج، إلا أن حديثه لم يلق قبول الفنانة أحلام التي ردت عليه قائلة: "ليه حد قالك إن إحنا جايين نتفرج".

تلك الكلمات التي أشعلت فتيل الخلاف بين الجميع، بعدما دخل عاصي الحلاني على خط الحديث مؤكداً أن فريقه هو الأقوى بالبرنامج، مستشهداً بالجمهور المتواجد.

والتزمت إليسا الصمت حتى طلب منها مقدم البرنامج التعليق، فأكدت أن فريقها هو الأقوى، وطلبت من الجميع عدم التعليق، وهو ما انصاع له عاصي الحلاني قائلاً: "مفيناش على الجنس اللطيف"، مؤكدا أن نقطة ضعفه تتمثل في سحر عيون إليسا، وعيون ونظرات أحلام.

وأمام تأكيدات حماقي التي شدد فيها على قوة فريقه، سألته إليسا قائلة: "عيوني ما بيسحروك حماقي؟"، فما كان منه إلا الإجابة قائلاً "بيجننوني".

وفي النهاية طلبت أحلام أن تستمع إلى صوت الجمهور، من أجل الفصل في ذلك الأمر، ومعرفة من هو الفريق الأقوى بالموسم الرابع من البرنامج.