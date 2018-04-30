نانسي عجرم: هذه حقيقة حملي.. و"راح أولع الدنيا"

بعفويتها المعهودة وحضورها المميز أطلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على جمهورها في حفل غنائي في دبي الجمعة الماضي، حيث أدت أحدث أغاني ألبومها الأخير في تفاعل جميل من الجمهور الذي تغنى بألحانها وشاركها الحضور زوجها وابنتاها ميلا وايلا.

وعند سؤالها عن الإشاعة التي أطلقت عنها مؤخرا عن تعرضها لحادث مروري هي وأسرتها نفتها وأكدت أنها لم تسمع بها من قبل وذكرت أن آخر إشاعة كانت إشاعة حملها، مؤكدة "أنا لست حامل"، معبرة عن تجاهلها لجميع الإشاعات التي تلاحقها ولا تعير لها انتباها.

وعبرت نانسي عن سعادتها بنجاح أغنية "ومعاك " التي أطلقت مؤخرا وحققت مشاهدات تعدت حاجز 4 ملايين مشاهدة في فترة قصيرة على يوتيوب، وأكدت أنها بصدد التجهيز لكليب جديد بعد نجاح "ومعاك" مع المخرجة ليلى كنعان.

كما أشادت عجرم بمشاركتها في غناء شارة مسلسل "جوليا" اللبناني الذي سيعرض في رمضان وأكدت أن مشروعها القادم "راح يولع الدنيا" على حد تعبيرها.