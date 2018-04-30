هل سخر حسين فهمي من عادل إمام بهذه الكلمات؟

كلمات مفاجئة وغير متوقعة، تحدث بها الفنان #حسين_فهمي عن زميله عادل إمام، أثارت الجدل حول الثنائي ومدى علاقتهما ببعضهما.

وذلك حينما تواجد حسين فهمي بجامعة بيروت العربية بلبنان قبل أيام، حيث حل ضيفاً على لقاء "قصة نجاح" في ختام الموسم الثقافي للجامعة.

وفي معرض إجابته على تساؤلات الحضور، جاءه سؤال حول العمل مع الزعيم عادل إمام، إلا أن فهمي أجاب قائلا "هو في حد اسمه الزعيم؟" ليجيبه السائل قائلا "عادل إمام".

فما كان من حسين فهمي إلا الرد قائلا "اسمه عادل إمام.. طب ايه الزعيم دي؟.. أنا على فكره أنا عملت مسرحية اسمها "الإمبراطور" فمن هنا ورايح تقولي الإمبراطور".

وتأتي إجابة حسين فهمي رغم عودته للتعاون مع عادل إمام قبل 5 سنوات في مسلسل "العراف"، ذلك العمل الذي أعاد الثنائي للتعاون بعد غياب استمر لأكثر من 20 عاما، منذ أن قاما ببطولة فيلم "اللعب مع الكبار".