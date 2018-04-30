"أفنجرز" يحطم الأرقام القياسية.. ويتجاوز هذا الفيلم

حقق فيلم "أفنجرز: إنفينيتي وور" أرقاما قياسية وتصدر شباك التذاكر في أميركا مع بدء عرضه في عطلة نهاية الأسبوع.

وحصد الفيلم من إنتاج "مارفل" ويضم نحو عشرين بطلا خارقا يحاولون إنقاذ العالم عائدات قدرها 250 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا على ما أظهرت أرقام مؤقتة لشركة "اكزيبتر ريليشنز" المتخصصة.

ويكون "أفنجرز" تجاوز بذلك إيرادات "ستار وورز: ذي فورس اويكنز" الذي حقق 248 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الأولى لبدء عرضه العام 2015 في أميركا الشمالية.

وحطم أرقاما قياسية أيضا بحصده 630 مليون دولار على المستوى العالمي في الوقت نفسه. وأتى في المرتبة الثانية فيلم الرعب "ايه كوايت بلايس" محققا 10,6 ملايين دولار ليصل مجموعه الى 148 مليونا في غضون 4 اسابيع.

موضوع يهمك حقق الجزء الأخير من سلسلة "ستار ورز" في غضون ثلاثة أسابيع فقط، أكبر قدر من العائدات في تاريخ السينما بأميركا... "ستار وورز" يحقق أعلى عائدات بتاريخ السينما الأميركية الأخيرة

ويروي الفيلم وهو من اخراج جون كرازينسكي قصة عائلة تحاول الافلات من تهديد كائنات غريبة تهاجم عند سماعها اي صوت.

واحتل المرتبة الثالثة فيلم "آي فيل بريتي" مع آيمي شومر فحصد 8,1 ملايين دولار (29,5 مليونا في غضون اسبوعين).

ويروي الفيلم قصة امرأة شابة لا تحب مظهرها الخارجي لكنها تقبل في نهاية المطاف بجسمها الممتلئ.

وتراجع فيلم "رامبايج" من بطولة دواين "ذي روك" جونسون من المرتبة الثانية الى الرابعة مع ايرادات قدرها 7,1 ملايين دولار ليصل مجموعه الى حوالى 78 مليونا).

ويتناول هذا الفيلم المستوحى من لعبة فيديو في التسعينات قصة الصداقة بين شخصية يؤدي دورها ذي روك وقرد غوريلا أبيض يقع ضحية تجارب جينية يتعاونان ضد صيادين يريدون القضاء على الكوكب.

وقفز من المركز الثامن الى المركز الخامس فيلم "بلاك بانثر"، وهو فيلم الابطال الخارقين الذي حقق أفضل العائدات حتى الآن في تاريخ الولايات المتحدة، جامعا في اسبوعه الحادي عشر 4.4 ملايين لتصل ايراداته الى 688 مليونا.

اما صاحب المرتبة الرابعة الاسبوع الماضي فيلم "سوبر تروبرز 2" الكوميدي وهو تكملة لفيلم اول صدر العام 2001، فتراجع الى المركز السادس محققا 3,6 ملايين (22 مليونا في المجموع).

وتلاه في المرتبة السابعة فيلم الرعب "تروث أور دير" الذي حقق 3,2 ملايين ليصل مجموعه الى 35,3 مليونا في ثلاثة اسابيع.

وحل في المرتبة الثامنة "بلوكرز" من بطولة جون سينا وليسلي مان مع 2,9 مليون دولار (53,2 مليونا في غضون اربعة اسابيع.

اما المرتبة التاسعة فاحتلها فيلم "ريدي بلاير وان" من اخراج ستيفن سبيلبرغ محققا 2,4 مليون دولار (130,6 مليونا في خمسة اسابيع.

وكانت المرتبة العاشرة في التصنيف من نصيب " ترافيك" الذي حقق 1,6 مليون دولار ليصل مجموعه الى 6,7 ملايين في غضون اسبوعين.