استمع.. دبي تدخل التاريخ مجددا بمعزوفة الذكاء الاصطناعي

شهد افتتاح معرض إنترنت الأشياء 2018 في مركز دبي التجاري العالمي صباح اليوم الثلاثاء، تكاملا مميزا وانسجاما غير مسبوق بين مستقبل الموسيقى ومستقبل التكنولوجيا في خطوة أدخلت إمارة #دبي التاريخ من جديد.

وكشف بيير بارو العقلية اللامعة والرئيس التنفيذي لـ"آيفا" للتقنية، النقاب عن أول أنشودة في العالم مهداة لمدينة تم تأليفها بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي في خطوة تشكل إنجازا استثنائيا.

ويأتي هذا الإنجاز كثمرة للتعاون المشترك بين مركز دبي التجاري العالمي، المنظم للفعالية، وشركة "أيفا تكنولوجيز" الأوروبية الناشئة والرائدة في توظيف الذكاء الاصطناعي للتأليف الموسيقي، إذ تم تأليف "أنشودة لدبي" باستخدام برنامج "آرتيفيشل إنتلجنت فيرشول آرتست"، والذي يهدف لتأليف قطع أصلية ذات طابع كلاسيكي للأفلام والإعلانات والألعاب.

وقد تم تأليف النشيد الأول من نوعه باستخدام خوارزميات من 30 ألف سيمفونية موسيقية ألفها عظماء الموسيقى الكلاسيكية عبر التاريخ، من أمثال موزارت وبيتهوفن وباخ.

وقال بارو: "لا شك بأن الأشخاص الذين يستمعون إلى ذات المقطوعة الموسيقية قد تنتابهم مشاعر متباينة، والأمر ذاته ينطبق على المقاطع الموسيقية التي يتم تأليفها عبر الذكاء الاصطناعي، لا سيما أن المشاعر والأحاسيس تتولد في أدمغة البشر".