بعد الكوميديا.. هذا هو ناصر القصبي في "العاصوف" برمضان

يعود الفنان السعودي ناصر القصبي في رمضان هذا العام 2018، بثوب درامي جديد، في نسيج تراجيدي بعد 30 عاما من الكوميديا، ليخرج من عباءة الكوميديا ويظهر بصورة جديدة تعد نقلة نوعية لما قدمه على مدى ثلاثة عقود.

ويحمل المسلسل الكثير من القضايا التي عاصرها المجتمع السعودي منذ حقبة السبعينيات، والتي تُسلّط الضوء على حياة السعوديين في تلك الفترة من الناحيتين الاجتماعية والإنسانية.

وقال ناصر القصبي "للعربية" عن المسلسل " ركزنا على النص، والعمل مبني دراميا ومتماسك ومصنوع باحترافية".

وأضاف "انشغلنا أثناء ورشة التحضير بتفاصيل الفكرة البسيطة والمبنية بناءا درامياً منظماً".

بينما وصف حبيب الحبيب المسلسل بأنه عمل شعبي وقد يتواصل لخمسة أجزاء، وقال "المسلسل سيشكل نقلة نوعية في الدراما السعودية".

المسلسل مأخوذ عن قصة الكاتب الراحل عبدالرحمن الوابلي ويسرد حقبة تاريخية هامة في تاريخ المملكة و الخليج بصبغة اجتماعية إنسانية بدءاً من فترة السبعينيات الميلادية حتى يومنا هذا من خلال عدة أجزاء.

ويشارك في العمل العديد من النجوم على رأسهم عبدالإله السناني وريم عبدالله وأفنان فؤاد وحبيب الحبيب، ومن إخراج السوري المثنى صبح الذي أخرج مسلسل "حارة الشيخ".

الجدير بالذكر أن القصبي وزملاءه انتهوا من تصوير الجزء الثاني من العمل مؤخرا والمقرر عرضه في موسم رمضان 2019.