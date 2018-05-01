بالصور.. هكذا ستظهر نجمات الدراما في رمضان

أيام قليلة تفصل الجميع عن سباق الدراما الذي ينطلق في شهر رمضان المقبل، حيث يسعى النجوم إلى جذب الجمهور لأعمالهم من أجل الفوز بنسب المشاهدة.

ومع الإعلان عن تفاصيل المسلسلات التي ستشارك، بات واضحا أن عددا كبيرا من نجمات الدراما قررن أن يظهرن بمظهر مختلف عما اعتاد عليه الجمهور.

والبداية مع الفنانة #مي_عز_الدين التي تشارك بمسلسل "رسايل"، حيث تظهر من خلال المسلسل الذي كتبه محمد سليمان عبد المالك وهي ترتدي الحجاب.

العمل يدور حول الأسر المصرية التي تعيش تحت خط الفقر وتعاني كثيرا، وذلك من خلال فتاة تعيش مع والدها الذي يحال إلى المعاش، إلا أنها تحلم بأشياء تتحقق كما حلمت بها.

ولن تكون مي عز الدين هي الوحيدة التي ستظهر بالحجاب، حيث تطل #صبا_مبارك وهي ترتدي الحجاب في مسلسل "طايع" بصحبة عمرو يوسف، وهو عمل ينتمي إلى الدراما الصعيدية.

كما تطل التونسية عائشة بن أحمد في مسلسل "نسر الصعيد" الذي يقوم ببطولته محمد رمضان وهي ترتدي الحجاب، خاصة أن المسلسل بدوره ينتمي لدراما الصعيد.

فيما اختارت #غادة_عبد_الرازق أن تطل في مسلسل "ضد مجهول" بمظهر مختلف للغاية، حيث تظهر بقصة شعر قصيرة، كما ترتدي نظارة طبية في شكل جديد لمحبيها.

المسلسل يشارك في بطولته حنان مطاوع وأحمد سعيد عبد الغني وروجينا، وتتعرض فيه ابنة غادة عبد الرازق لجريمة تقيد ضد مجهول لتبدأ بعدها رحلة بطلة المسلسل.

وبدورها اختارت #هيفاء_وهبي أن تظهر في مسلسل "لعنة كارما" بقصة الشعر القصيرة، حيث نشرت الملصق الخاص بالمسلسل الذي يجري تصويره في الوقت الحالي.

ورغم ضيق الوقت وحديث البعض عن خروج هيفاء من سباق رمضان، إلا أن نشرها للملصق يؤكد على كون المسلسل يستطيع اللحاق بالعرض في رمضان.

وانضمت يسرا اللوزي إلى محبي الشعر القصير في الدراما، حيث تظهر بتسريحة شعر قصيرة في مسلسل "بالحجم العائلي" الذي يعود به يحيى الفخراني إلى الدراما.

فيما تظهر روبي بشكل مختلف في مسلسل "أهو ده اللى صار" الذي كتبه عبد الرحيم كمال، وهو ما تفرضه طبيعة العمل وأحداثه الزمنية، حيث يتناول العمل أحداثا مرت على مدار 100 عام، وهو ما يتخلله بعض قصص الحب الرومانسية.