شاهد.. فنان مصري يبكي على الهواء ويطالب السيسي بالتدخل

خلال مقابلة له مع فضائية "سي بي سي" بكى الفنان المصري #محيي_إسماعيل على ما وصفه بحال الفن المصري، مطالبا الرئيس عبد الفتاح #السيسي بالتدخل لحماية مصر من #الفن الهابط.

وتحدث إسماعيل عن دوره الصعب في فيلم الاخوة الأعداء الذي أذيع لأول مرة عام 1974 بطولة الفنانين نور الشريف وحسين فهمي ويحيى شاهين وسمير صبري ونادية لطفي وميرفت أمين وشويكار وعماد حمدي وأحمد مظهر وصلاح ذو الفقار وعبد الوارث عسر عن الرواية الروسية الشهيرة "الإخوة كارامازوف" للكاتب الروسي فيودور دوستويفسكي، ثم بكى تأثرا لعدم وجود أعمال مماثلة لهذا الفيلم في الوقت الحالي.

وانسابت دموع الفنان المصري وهو يتحدث عن ذكرياته الفنية، وعن زملائه من الأجيال السابقة في الفن المصري، مناشدا الرئيس السيسي بالتدخل لحماية مصر من الفن الهابط وإعادتها لمكانتها وريادتها الفنية في المنطقة.

محيي إسماعيل من مواليد 8 نوفمبر عام 1946 بمحافظة البحيرة شمال مصر، درس في كلية الآداب قسم الفلسفة، ودرس في معهد الفنون المسرحية.

قدم العديد من المسرحيات مثل "الليلة السوداء، سليمان الحلبي، وتخصص في أداء الشخصيات التي يعاني أصحابها من مشاكل نفسية، وأجادها بإتقان وبراعة لدرجة أن الرئيس الراحل أنور #السادات اعتقد أنه مصاب بالصرع وأمر بعلاجه على نفقة الدولة.

قام بكتابة رواية بعنوان "المخبول" عام 2001، وتوقع فيها اندلاع ثورة، وأنه سيأتي من ينقذ البلاد، وتمت ترجمتها إلى أكثر من لغة.