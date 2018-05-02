صالح الشهري.. كيف حول 40 ريالاً إلى منجم للألحان؟

يصادف اليوم الأول من شهر مايو ذكرى رحيل "منجم ألحان" الأغنية السعودية #صالح_الشهري ( 1947_ 2012) الذي أشار بالتلويحة الأخيرة عام 2012 تاركاً وراءه مساحة من الفن والبياض والخلود.

بدأ صالح الشهري مشواره الفني في سن مبكرة حيث انطلق من مدينة #الطائف التي ذكر بأنها تشبه القاهرة بسبب وجود الأصوات الفنية التي تصدح في حاراتها بداية بالموسيقار طارق عبدالحكيم مروراً بطلال مداح وعبدالله محمد ومحمد عبده وجميل محمود، وفي تلك الفترة تعرف الشهري على الفنان الشاب محمد السراج وقدم له 3 أعمال وكان ذلك في منتصف الستينات و هي: "ارجع لطبعك"، "مبسوط كذا يرضيك" و"بالله يا مسافر" وبعد تجهيز إحدى هذه الأغنيات سجلها الفنان الذي كان حينها في مرحلة البدايات لصالح مسرح تلفزيون جدة وكانت أول مكافأة استلمها الشهري نظير هذا التعاون مبلغ 40 ريالاً استلمها من يد المذيع حسين النجار.

يا ناس أحبه

من بعد مرحلة الفنان السراج ابتعد صالح الشهري عن الطائف لظروف عملية وانتقل إلى المنطقة الشرقية وهناك كانت له مجموعة تعاونات لم تحقق أصداء كبيرة حتى حانت اللحظة التي التفت فيها الوسط الفني لميلاد ملحن لديه هوية موسيقية مختلفة عبر أغنية "يا ناس أحبه" من كلمات الشاعر سعد #الخريجي التي غناها علي عبدالستار في أواخر الثمانينات ولقيت شهرة واسعة.

منجم الألحان وأهم الأصوات

في مرحلة التسعينات وبداية الألفية صعدت أسهم الملحن صالح الشهري مع صعود ونضج تجربة نجوم تلك المرحلة من الفنانين الذين كانوا محظوظين بوجود هذه القامة الموسيقية التي رسمت على الحناجر أجمل الصولوهات.

حيث قدم مع عبدالمجيد عبدالله "عين تشربك شوف"، "وروحي تحبك"، "يابعدهم كلهم"، "ما بين بعينك"، وواحدة من أنجح الأغنيات التي حققت انتشاراً عربياً مذهلاً " رهيب والله رهيب" وشكل الشهري ملامح مرحلة من أهم مراحل عبدالمجيد عبدالله، وقدم كذلك مع الفنان راشد الماجد مجموعة أغانٍ لازال الجمهور يحتفي بها إلى اليوم مثل: "رجاوي"، "شرطان الذهب"، "أغلى حبيبة"، "أشقر" و "وينك حبيبي".

ومع الفنان خالد عبدالرحمن خلد ذكراه في رحلة الصعود عبر "ودي تشوف الهم" و"عشق بدوي" و "أشوفك الماء" و"حيرتني". وكذلك قدم مع رابح صقر "تحملتك" و "تظلمني" و"لا تجي" و"جيت في وقتك" و"نجدي".

وكذلك تعاون مع هرمي الأغنية السعودية طلال مداح ومحمد عبده، وأيضاً حضرت عطاءاته الفنية مع الفنانين عبادي الجوهر، ماجد المهندس، #عبدالله_الرويشد، أصيل أبو بكر، راشد الفارس، تركي، عباس إبراهيم ومحمد المشعل.

وتغنى باسمه الفنان القدير أبو بكر سالم في أغنية كتبها بعنوان "ليل الليل" قال فيها: "اسألوا صالح الشهري من عكر علينا الجو"؟. أما على الصعيد العربي فكانت له تعاونيات مع أصالة و #نانسي_ عجرم ورجاء بلمليح.

ولسنا بصدد صعود قلاع الحب التي بناها الشهري في مسيرته، لأن "منجم الألحان" صاغ أكثر من 850 أغنية في مشواره الذي قارب 4 عقود، ولكن هذا الكم من التعاون الفني يعطي مؤشرا على أن الشهري كان صديقاً وفياً للجميع، وكان قلبه مفتوحا للفنانين والشعراء دون مزايدات، وسخياً إلى درجة نكران الذات، وعفويته وابتسامته وزرع البهجة في الأمكنة التي يحضر بها كانت كفيلة برأب الصدع بين المتخاصمين، وبذر التسامح في النفوس.

بقي الإشارة إلى أن الشهري لحن للجنادرية أوبريت "أمجاد الموحد" عام 2000 وأوبريت "عهد الخير " في 2008. و " فرحة وطن" عام 2011 بمشاركة الفنان رابح صقر.