لماذا ذهب حمادة هلال لروسيا..وكيف هي حالته عقب صعق طفلة؟

حالة نفسية سيئة يعيشها المطرب المصري #حمادة_هلال، بعدما حدث في حفله الأخير ووفاة طفلة لم تتجاوز الست سنوات صعقا بالكهرباء.

ورغم ذلك عاد هلال مرة أخرى إلى تصوير مسلسله "قانون عمر"، خاصة أنه يرتبط بمواعيد للعرض في شهر رمضان، حيث يعرض المسلسل عبر شاشة "MBC مصر".

وفي مقابلة مع "العربية.نت"، أكد حمادة أنه زار بالفعل أسرة الطفلة بمدينة السويس يوم الاثنين الماضي، مشيرا إلى كونه حصل على طاقة كبيرة من عائلة الطفلة، خاصة أنهم صابرون ويؤمنون بقضاء الله.

وتمنى هلال أن تحصل العائلة على حق الطفلة ممن تسببوا فيما حدث بالإهمال، معربا عن أمنيته في أن يجمعه الله بالطفلة في الآخرة، حيث قال "زي ما هي مكنتش عارفه توصلي على المسرح.. يارب أعرف أوصلها في الجنه".

تجاوزنا ذلك الأمر وانتقلنا إلى مسلسله "قانون عمر" الذي تشاركه بطولته إيمان العاصي، وهو من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج أحمد شفيق، حيث أكد أن المسلسل حينما عرض عليه وجده مختلفا ويحتوي على جرعة تمثيل مختلفة.

كما شعر بكونه يحمل شكلا يختلف عما قدمه من قبل في مسلسلي "ولي العهد" و"طاقة القدر"، ويدور في إطار اجتماعي يحتوي على الإثارة والتشويق والحركة، بالإضافة إلى وجود قضية هامة يناقشها العمل.

وكشف الإعلان الخاص بالمسلسل عن تورط حمادة هلال في جريمة قتل، إلا أنه شدد على أن هناك أكثر من أمر سيتورط به "عمر المدني" بطل المسلسل.

وشهد تصوير المسلسل تعرض حمادة هلال للإصابة ونقله للمستشفى وإيقاف التصوير، وهو ما يوحي بكونه يقوم بتصوير كافة المشاهد الصعبة بنفسه دون اللجوء لـ"دوبلير".

إلا أنه كشف عن كونه يستعين بدوبلير في المشاهد التي لا يستطيع أن يقوم بها بنفسه، وبالتحديد ما حدث في مسلسل "طاقة القدر" حينما كان يقود دراجة بخارية ويقدم بها بعض الحركات الصعبة، وهو أمر لا يمكنه القيام به، وبالتالي الأمانة تحتم عليه أن يذكر أن هناك بديلا قام بهذا المشهد الصعب.

أما ما حدث في مسلسل "قانون عمر" فهو تقديمه لمشهد "ضرب" وهو لا يرغب في وجود بديل بهذه المشاهد، لذلك قدمه بنفسه، فتعرض غضروف الركبة الخاص به لضربة شديدة تسببت في عجزه عن الحركة.

ما دفع الشركة المنتجة لإيقاف التصوير ثلاثة أيام حتى يسترد عافيته مرة أخرى، ثم واصل الجميع تصوير المسلسل، الذي تسبب في حصول بطله على تدريبات بدنية مكثفة، خاصة أن "عمر" كان بطلا في الملاكمة، وهو ما سيظهر خلال الأحداث.

صعوبة المنافسة

موسم مزدحم للغاية تشهده الدراما في شهر رمضان، إلا أن حمادة أكد أن كل شخص سينال حظه في هذا الموسم الدرامي، مستشهدا بما حدث مع مسلسل "ولي العهد" الذي تواجد بموسم أصعب من هذا، وحقق نجاحا في كل مرة يعرض بها، حتى وصل إلى العرض السابع له عبر شاشة "MBC مصر".

مشيرا إلى كونه لا يفكر في أمر المنافسة، خاصة أنه قدم كل ما هو مطلوب منه، والباقي متروك لله وليس لأي شخص، وفي بعض الأحيان يقدم الممثل عملا يعتقد أنه سيحقق نجاحا كبيرا ومع ذلك لا يتجاوب معه الجمهور، وفي أحيان أخرى يقدم مسلسلا يراه البعض بسيطا ولكنه يحقق كل النجاح.

وعما إذا كان هلال يضع شروطا خاصة في السيناريو الخاص بمسلسله، فقد أكد أن هذا يتوقف على المؤلف الذي يتعاون معه، وهو هنا يتعاون مع الكاتب فداء الشندويلي، وهو مؤلف مخضرم الجميع يعرف أعماله.

والأمر يختلف فقط إن كان يتعاون مع مؤلف دائما ما يضع أمورا لا تعجبه في السيناريو، فيقوم في هذه الحالة بشرح الأمر للمؤلف من أجل تجنبه.

الجمهور غاضب من قلة الغناء

وأمام غضب جمهوره من تركيزه على التمثيل وقلة الأعمال الغنائية، اعترف حمادة أنه مقل في أعماله الغنائية، قائلا "الغنا قليل شوية.. بس عشان خاطر كده كده الغنا قليل".

معتبرا أن البعض قد لا يستطيع تمييز الأغنية الجيدة عن غيرها في الوقت الحالي، وصار عليه هو أن يمتلك تركيزا أكثر، خاصة أن هذه الفترة فترة صعبة في الغناء.

الامتناع عن الغناء في رأس السنة

وقبل سنوات قيل إن حمادة هلال يرفض الغناء في حفلات رأس السنة بناء على طلب من والدته، إلا أنه عاد ليظهر في هذه الحفلات مرة أخرى، وهو ما علق عليه بكونه لم يصرح بأنه ممتنع عن الغناء في حفلات رأس السنة.

وكل ما حدث أن والدته طلبت منه ألا يغني في أماكن معينة وليس توقيتات بعينها، ومن الوارد أن يقرر هو ألا يغني في هذه المناسبات لفترة زمنية معينة.

وأوضح المطرب المصري أن ظهوره في حفلات رأس السنة بالفترة الأخيرة، قد تكون احتفالات تقيمها القوات المسلحة، أو احتفال مع حفلة عائلية كبيرة، ولكن حديثه في النهاية لا يعني أنه ضد حفلات بعينها فهو ليس وصي على البشر، ولا يحمل في يده مفاتيح الصواب والخطأ.

مفاجأة روسيا

وفي نهاية اللقاء، كان لابد من معرفة أسباب تواجده بروسيا في الفترة الماضية، وهو ما جعله يؤكد في البداية أنه لن يكون ضيفا على برنامج رامز جلال في رمضان، خاصة أن التصوير تم في روسيا.

مشيرا إلى أن هناك مفاجأة يحضرها للجمهور قام بتصويرها هناك، ولن تكون مرتبطة بشهر رمضان، بل ستظهر قريبا للجمهور.