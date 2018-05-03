مغامرات أطباء بمناطق مضطربة.. في "حب بلا حدود"

يُعد #حب_بلا_حدود أول عمل درامي عربي بصبغة إنسانية يُسلط الضوء على الأطباء والمصاعب التي يواجهونها في عملهم.

يعرض مسلسل "حب بلا حدود" على شاشة MBC4، ويقدم رؤية إخراجية جديدة. وتدور أحداث المسلسل حول مجموعة من الأطباء الشباب، عرب وأجانب، يتواجدون في مناطق مضطربة حيث يساعدون الناس من خلال منظمة "أطباء بلا حدود".

وبطل المسلسل الممثل السعودي الشاب يعقوب الفرحان أكد لقناة "العربية" أن "حب بلا حدود" أول عمل درامي إنساني يجمع نجوماً خليجيين شبابا، ويطرح قضايا إنساني واجتماعية شائكة لم تطرح من قبل دراميا.

من جهتها، كشفت الفنانة السعودية إلهام العلي أن "العمل تطلب مجهوداً كبيراً ووقتاً طويلاً حتى يرى النور بسبب ساعات التصوير طويلة التي امتدت من الفجر حتى ساعات متأخرة من الليل".

أما الفنان السوري أسامة القس فقال إنه شارك في العمل لأنه يطرح فكرة درامية جديدة ويسلّط الضوء على المناطق المضطربة والمتضررة من الفيضانات والمجاعات لحشد التعاطف العربي مع سكان تلك المناطق.