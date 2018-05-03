مصر.. الموت يغيب أيقونة الغناء الشعبي جمالات شيحة

توفيت المغنية المصرية #جمالات_شيحة مساء الخميس عن عمر يناهز الـ85 عاماً، إثر أزمة صحية تعرضت لها.

ويشيع جثمان الراحلة إلى مقابر العائلة بمنطقة السيدة عائشة، على أن يقام العزاء مساء الجمعة بمنطقة إمبابة التي كانت تسكنها جمالات شيحة.

من جانبها، نعت وزيرة الثقافة، إيناس عبد الدايم، جمالات شيحة، لافتة إلى أن الغناء الشعبي فقد رمزاً مبدعاً نجح فى تشكيل جزء من ملامحه.

وتعد الراحلة واحدة من أيقونات الغناء الشعبي في مصر، واكتشفها الفنان الراحل زكريا الحجاوي وهي في السادسة عشرة من عمرها، حيث قدمت إلى القاهرة وقدمت العديد من الأعمال، أشهرها "على ورق الفل دلعني" و "على بلد المحبوب".

جمالات شيحة رائدة فن الموال ولدت بمحافظة الشرقية عام 1933، وذكرت في لقاء سابق أن والدها زوجها وهي في الثانية عشرة من عمرها لشخص كان يعمل بالبوليس المصري.

إلا أنه لم يعترض على عملها بالغناء، مشيرة إلى كونه يثق بها ويعلم بأصلها، لذلك لم يكن هناك اعتراض من جهته على غنائها بالأفراح والموالد الشعبية.

وقادتها الصدفة للقاء زكريا الحجاوي، حينما كانت في زيارة إلى أقاربها بالقاهرة، الذين كانوا يعملون مع الحجاوي وأخبروه أن جمالات تمتلك صوتاً قوياً، فطلب منها الغناء أمامه لينبهر بصوتها.

ورغم عودتها إلى الشرقية مرة أخرى، إلا أنه لم ينس صوتها وجاء إلى مسقط رأسها من أجل إقناع عائلتها بسفرها إلى القاهرة من أجل الغناء لتبدأ رحلتها.