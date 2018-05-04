بعد فضائح التحرش.. الأوسكار تطرد كوسبي وبولانسكي

أعلنت الأكاديمية الأميركية لفنون السينما وعلومها المانحة لجوائز الأوسكار أنها طردت من صفوفها النجم التلفزيوني، بيل كوسبي، الذي دِين بتهمة الاعتداء الجنسي والمخرج رومان بولانسي الذي أقر بإقامة علاقة جنسية غير قانونية مع قاصر قبل أربعين عاماً.

وأوضحت الأكاديمية في بيان أن "مجلس حكام أكاديمية فنون السينما وعلومها اجتمع الثلاثاء وقرر نتيجة عملية تصويت طرد الممثل بيل كوسبي والمخرج رومان بولانسكي من صفوف أعضائها، تماشياً مع معاييرها للسلوك الحسن".

وأضاف البيان أن "المجلس يواصل تشجيعه اعتماد معايير أخلاقية تشترط من أعضائه التقيد بقيمه التي تحترم الكرامة الإنسانية".

ودِين النجم التلفزيوني الأميركي السابق، بيل كوسبي، الخميس الماضي بتهمة الاعتداء الجنسي بعدما خدر وأقام علاقة حميمية مع لاعبة كرة السلة السابقة، أندريا كونستاند، من دون موافقتها العام 2004.

وهو يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن 30 عاماً. وتتهمه عشرات النساء الأخريات بالاعتداء عليهن، في وقائع تعود أحيانا إلى أكثر من ثلاثين عاما وقد شملها مرور الزمن في غالبيتها.

وسبق للأكاديمية المانحة لجوائز الأوسكار أن طردت من صفوفها في تشرين الأول/أكتوبر المنتج هارفي واينستين الذي تتهمه أكثر من مئة امرأة بالتحرش بهن جنسياً أو بالاغتصاب حتى، من بينهن نجمات سينمائيات.

وقبل ذلك كانت الأكاديمية قد طردت عضواً واحداً من صفوفها، لأنه نشر من دون موافقتها تسجيلات أفلام مرشحة للأوسكار كان يفترض أن يشاهدها بمفرده.

أما المخرج البولندي الفرنسي رومان بولانسكي فقد دِين العام 1977 بتهمة إقامة علاقة جنسية غير مشروعة مع سامنتا غيمير، التي كانت يومها في الثالثة عشرة في منزل جاك نيكلسون في لوس أنجلوس خلال غياب الممثل الأميركي في رحلة.