هكذا علق يوسف الشريف على غيابه المفاجئ عن الدراما

7 سنوات متتالية أطل فيها الفنان يوسف الشريف على محبيه، بأعمال درامية اعتاد على طرحها في شهر رمضان كل عام، وكان يحقق من خلالها نجاحا كبيرا.

إلا أنه باختياره قرر ألا يتواجد هذا العام بمسلسل جديد، بعدما كان مسلسل "كفر دلهاب" الذي عرض بشهر رمضان الماضي، هو آخر الأعمال التي يقدمها.

واختار الشريف أن يبتعد عن الدراما لعام واحد، من أجل السينما التي غاب عنها منذ 9 سنوات، بعدما كان فيلم "العالمي" الذي عرض عام 2009 هو آخر أفلامه.

وبالفعل أوشك الشريف على الانتهاء من فيلمه الجديد الذي يحمل اسم "بني آدم" ويشاركه بطولته دينا الشربيني وأحمد رزق ومحمود الجندي، على أن يكون جاهزا للعرض بعد انتهاء الموسم الدرامي.

وعبر حسابه على "تويتر" علق يوسف الشريف على غيابه عن شهر رمضان قائلا "بقالي سبع سنين زي اليومين دول بابقى بتابع رد فعلكوا على إعلان المسلسل.. للأسف السنة دي مفيش.. مفتقد جدا تعليقاتكوا".

تلك التغريدة التي تفاعل معها جمهور الشريف، حيث عبر بعضهم عن حزنه لغياب نجمهم المفضل، فيما عبر البعض الآخر عن سعادته لغياب الشريف، بسبب ارتباطهم بموسم الامتحانات الدراسية التي كانت ستتعارض مع تواجده الدرامي.