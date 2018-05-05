شاهد.. اندلاع حريق في موقع تصوير مسلسل مصري

صدمة كبيرة تعرض لها فريق مسلسل "رحيم" الذي يقوم ببطولته ياسر جلال ونور، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وذلك بعدما فوجئ صناع المسلسل بنشوب حريق ضخم في الديكور الذي يتم تصوير العمل به في الساعات الأولى من صباح السبت.

وتسبب الحريق في هلع العاملين بالمسلسل خاصة وأنه اشتعل في الديكور الخاص بمنزل ياسر جلال بطل العمل، حيث نشر المنتج محمد محمود عبد العزيز والمخرج محمد سلامة فيديو لوقت اندلاع الحريق.

وعلق عبد العزيز على الحريق قائلا "الحمدلله على كل حال.. قدر الله وما شاء فعل.. ده فيديو اتصور من بداية حريق حقيقي حصل النهارده في ديكور مسلسل رحيم.. رضيت بقضاء الله.. بحمد ربنا ان مفيش Yصابات بالغة للناس وبشكر كل منا ساهم في إنقاذ الموقف.. اللهم احفظنا واحفظ الجميع".

ورغم خروج تصريحات لصناع المسلسل بكون الحريق تسبب في خسائر مالية فادحه، إلا أن المنتج حسام شعبان الذي تمتلك شركته الاستوديو الذي يتم التصوير به أكد لـ"العربية.نت" أن ما حدث حريق بسيط للغاية.

وأشار إلى كون العاملين استطاعوا السيطرة على الحريق، ولم يتم تدمير الديكور الخاص بالمسلسل كما يشاع رافضا التهويل من الحادث.