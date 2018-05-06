رويدا عطية تكشف تفاصيل قصة "خاين" في حياتها الفنية

أطلقت الفنانة السورية رويدا عطية منذ شهر فيديو كليب "خاين" إخراج ريشا سركيس وكلمات وألحان عناد خوري.

وكشفت الفنانة السورية رويدا عطية عن جديد أغنياتها، وتحدثت عن الأغنية الخليجية في حديث لـ"العربية.نت".

وتطرقت في حديثها إلى الأغنية الخليجية التي قالت إنها تستهويها جداً وهي تشبه شخصية صوتها، وهذه الأغنية ما زالت برأيها تحافظ على مستواها الفني وهي تستمع كثيراً لمطربين خليجيين كمحمد عبده الذي اعتبرته "سيد الطرب الخليجي" ولحسين الجسمي "الذي يعتمد دائماً في إصداراته الغنائية على الأسلوب العصري والمتجدد والجميل".

وأقرّت في ذات السياق بأنها مقصرة في طرح #الأغنيات_الخليجية متمنيةً على الجمهور الخليجي ألا يعتب عليها وأوضحت أن بين يديها حالياً أغنيات باللهجة الخليجية لتختار أفضلها تمهيداً لإطلاقها، وهي سبق وأطلقت أغنية خليجية بعنوان "طوعلي العالم"...

من جهة ثانية أشارت إلى أن أهم المحطات الفنية في حياتها كانت وقوفها على أهم المسارح كمسرح تريانون في باريس ومسارح عدة في أميركا ووقوفها على مسرحَيْ بصرى في #سوريا وبيت الدين في لبنان وأغنيتي الديو اللتين قدمتهما مع كل من الفنان الكبير الراحل وديع الصافي ومع "عراب التراث" صباح فخري على حد تعبيرها.

واعتبرت رويدا أن الأغنية التي حققت لها نجاحاً وانتشاراً عربيين هي "شو سهل الحكي" كما أن هناك أغنيات تركت بصمة في مشوارها الفني منها "تعبت معاك"، "بلا حب" وآخرها أغنية "خاين".

لن تجدد أغاني الشحرورة صباح لكنها تقدم وصلات غنائية في الحفلات والمهرجانات التي تحييها في لبنان والعالم العربي، ويكون حضور هذه الأغنيات للشحرورة كتكريم منها لهذه الفنانة الكبيرة، كما قالت.

بعيداً عن الفن تحب الاستيقاظ باكراً وتهوى المطالعة ومثلها الأعلى في حياتها هو والدها.

تحدثت عن شهر #رمضان الذي اعتبرته من أقرب الشهور إلى قلبها إذ تلتقي خلاله مع العائلة والأصدقاء على المائدة الرمضانية التي لها نكهة خاصة.

هي تتابع حالياً أعمال الفنان #عادل_إمام ومسلسلات "طريق" للثنائي نادين نجيم وعابد فهد و"ضد مجهول" للممثلة المصرية غادة عبد الرازق، كما تتابع الدراما السورية.