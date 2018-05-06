بماذا تعهد محمد حماقي لمتسابقه الخاسر؟

ذكريات خاصة عاشها الفنان #محمد_حماقي في العرض المباشر الخامس من برنامج "ذا فويس" الذي يعرض عبر شاشة "MBC".

تلك الحلقة التي شهدت تواجد مكتشفه الدكتور نصيف قزمان بين الحضور، حيث وجه له حماقي التحية وقدمه للجمهور على كونه الرجل الذي اكتشف موهبته، ومازحه حماقي قائلا "أنا مش عارف إذا كان اللي عملته ده صح ولا غلط يا دكتور نصيف؟".

وبعد اختيار الجمهور للمتسابق عصام سرحان من أجل الوصول إلى العرض النهائي كممثل عن فريق #حماقي، وجه الأخير رسالة إلى المتسابق الخاسر الجزائري حسين بن حاج، حيث صعد حماقي إلى المسرح، ليتعهد للمتسابق بكونه سيساعده قدر المستطاع في رحلته الفنية، كما أنه سينفذ له كل ما يريد ولن يتركه بمفرده، وذلك إيماناً من حماقي بموهبة حسين بن حاج، معتبراً أنه سيكون نجما كبيرا في المستقبل.

ليرد عليه بن حاج بكونه اكتسب صديقا هو محمد حماقي، وشرف له أن يتواجد على مسرح "ذا فويس" ذلك الأمر الذي كان بمثابة الحلم الذي تحقق.

كما وجه حسين بن حاج التهنئة لزميله عصام سرحان، مؤكداً أنه يستحق التواجد في الحلقة الختامية من البرنامج.