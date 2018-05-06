شاهد.. وصلة غزل متبادلة بين أحلام وإليسا

كواليس مميزة يشهدها برنامج "#ذا_فويس"، الذي أوشك موسمه الرابع على الانتهاء، تجمع المدربين الأربعة ببعضهم البعض.

ولعل الفيديو الذي نشرته الفنانة #أحلام عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، هو أبرز دليل على ما يحدث في الفواصل الخاصة بالبرنامج الذي يعرض عبر شاشة "MBC".

حيث دخلت أحلام في وصلة غزل مع #إليسا في العرض نصف النهائي من البرنامج، بعدما ظهرت في الفيديو وهي تنادي إليسا قائلة "ألوس".

وبعد انضمام إليسا إليها في الفيديو تابعت أحلام قائلة "هذي ألوس الحلوة الجميلة.. أنا أحبها بتوحشني"، وهو ما ردت عليه إليسا قائلة "وأنا بحبك وبتوحشيني" ثم قبلتها وغادرت.

ونشرت أحلام الفيديو وعلقت عليه قائلة "حبيبتي إليسا بحبك"، لتعيد إليسا نشره مرة أخرى عبر "تويتر" وغردت موجهة رسالتها إلى أحلام قائلة "Love you".

ويأتي تعامل الثنائي مع بعضهما لينفي كل ما تم تداوله من أقاويل حول وجود خلافات بينهما في البرنامج، الذي يضم #عاصي_الحلاني ومحمد #حماقي في لجنة التحكيم.