فيلم معارض إيراني يفتتح كان وآخر مخرجه بالإقامة الجبرية

يفتتح الثلاثاء 8 مايو #مهرجان_كان السينمائي فعاليات دورته الـ71 بمشاركة أفلام عالمية تغلب عليها المواقف السياسية وأعمال اجتماعية وملحمية باهظة الإنتاج وأفلام الخيال العلمي، جميعها يتسابق لنيل الجائزة الكبرى "السعفة الذهبية" في أبرز مهرجان للأفلام السينمائية على مستوى العالم، وتترأس الممثلة الأميركية كيت بلانشت لجنة تحكيم المهرجان في هذه الدورة التي تتزامن مع ازدياد حالات التحرش الجنسي التي تم الإعلان عنها من قبل ممثلات هوليود.

فيلم الافتتاح

اختارت اللجنة المنظمة للمهرجان فيلم #المخرج_الإيراني_المعارض_أصغر_فرهادي "الجميع يعرف"، وهو فيلم ناطق بالإسبانية ومن بطولة النجمة الإسبانية #بينيلوبي_كروز وزوجها خافيير بارديم، وهي المرة الأولى منذ العام 2004 التي يفتتح بها المهرجان أيامه السينمائية بفيلم غير ناطق بالفرنسية أو الأنجليزية.

حضور عربي لافت

حضور عربي مهم يشارك في مسابقات المهرجان هذا العام، منها فيلمان في المسابقة الرسمية فيلم "كفر ناحوم " للمخرجة اللبنانية #نادين_لبكي وفيلم "يوم الدين" للمخرج المصري ابوبكر شوقي.

كما يشارك الفيلم المغربي "صوفيا" للمخرجة مريم بن مبارك، والفيلم السوري "قماشتي المفضلة" للمخرجة السورية المهاجرة غايا جيجي.

فيلم إيراني مهدد بعرضه دون حضور مخرجه

كما يشارك المخرج الإيراني جعفر بناهي الذي يواجه مشاكل مع السلطات الإيرانية ويعيش وضعا معقدا على خلفية معارضته السياسية لنظام الملالي في طهران، وقد طالبت إدارة المهرجان السماح لمخرج الفيلم جعفر بناهي بمغادرة إيران بسبب إقامته الجبرية.