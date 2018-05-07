لماذا قرر هاني رمزي الانسحاب من رمضان؟

لم تمض سوى أيام على إعلان الفنان المصري هاني رمزي، عن ظهوره في شهر رمضان المقبل من خلال برنامج جديد ينتمي إلى نوعية برامج المقالب.

حتى عاد ليعلن انسحابه من الموسم، بسبب تسريب فكرة البرنامج الخاص به، الذي باشر تصويره قبل فترة، وأعلنت إحدى القنوات الفضائية عن عرضه.

قرار هاني رمزي المفاجئ أعلن عنه من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب قائلا "نظرا لتسريب فكرة برنامج المقالب لهذا العام واحتراما للمشاهدين، وحتى لا يكون مفبركا، فقد قررت الانسحاب من رمضان هذا العام".

وذلك بعد 5 أيام فقط من إعلان هاني رمزي عن تواجده في شهر رمضان، ونشره للتنويه الخاص بالقناة التي كان سيظهر من خلالها في شهر رمضان.

ولم يذكر هاني رمزي الخلل الذي وقع وتسبب في تسريب الفكرة الخاصة بالبرنامج، إلا أن بعض التقارير تحدثت عن كون الضيوف كانوا على علم بفكرة البرنامج قبل تصويرها، وهو ما تسبب في غضب هاني رمزي وانسحابه من البرنامج.