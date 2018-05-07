ماذا قال محمد عبده وأنغام عن حفل "الأوبرا" المصرية؟

أقيم مساء الأحد مؤتمر صحافي جمع فنان العرب #محمد_عبده والفنانة أنغام بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، من أجل الحديث عن الحفل الذي يجمعهما سوياً بدار الأوبرا المصرية مساء الأربعاء.

وعبرت #أنغام عن سعادتها بالتواجد مع أستاذها محمد عبده في حفله السنوي الذي يقيمه بمصر، واختيارها من أجل أن تقف إلى جواره في الحفل الذي يقام بدار الأوبرا المصرية.

وأوضحت أن سعادتها تزداد أيضاً بالغناء لأعمال من ألحان #الموسيقار_طلال، حيث كانت بدايتها في تقديم الأغاني الخليجية بتوقيعه، وهناك عمل جديد ستقدمه من ألحانه.

وكشفت المطربة المصرية عن كونها ستقدم خلال الحفل أغنية لحنها الموسيقار طلال للسيدة نجاة، وستكون هذه هي المرة الأولى التي تقدم الأغنية على المسرح، كما ستقدم أغان خليجية ومصرية.

من جانبه، عبر فنان العرب محمد عبده عن عشقه لمصر وسعادته دائماً بالتواجد فيها والغناء، كما تطرق فنان العرب إلى ما حدث بالمملكة العربية السعودية مؤخراً، مشيداً بالقرارات التي اتخذها ولي العهد الأمير #محمد_بن_سلمان، ومؤكداً أنه أقدم على الأمر بجرأة وشجاعة.

وخلال المؤتمر تحدث فنان العرب عن تعاونه مع الشاعر #نزار_قباني من قبل، وكذلك غنائه من قبل بمصر في عهد السادات وأيضاً بمدينة الإسماعيلية.

بدورها، ذكرت أنغام أنها تستمع إلى أغاني فنان العرب منذ صغرها، خاصة أنها "أعمال تدرس ويُتعلم منها باستمرار".