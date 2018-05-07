يسرا تعيد فضل شاكر للغناء!

سنوات طويلة قضاها الفنان #فضل_شاكر بعيدا عن الغناء، الذي بدأ يتحسس خطواته في الأيام الأخيرة، حيث دخل في صراعات أخرى ظل جمهوره ينتظر انتهاءها وعودته مرة أخرى إلى الغناء.

ويبدو أن #الفنانة_يسرا ستمنح فضل شاكر الفرصة الحقيقية من أجل العودة للغناء، وذلك من خلال مسلسلها "لدينا أقوال أخرى" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

حيث أعلنت شركة العدل المنتجة للمسلسل، أنها نجحت في إعادة فضل شاكر إلى الأضواء مرة أخرى، من خلال غناء الشارة الخاصة بمسلسل "لدينا أقوال أخرى".

وأوضحت الشركة أن الأغنية ستكون متاحة للجمهور خلال يوم واحد فقط، حيث تحمل اسم "شبعنا من التمثيل"، وهي من كلمات الدكتور مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، فيما تولى أمين نبيل عملية التوزيع.

إعلان الشركة المنتجة طرح العديد من التساؤلات الخاصة بكيفية تواصل الشركة مع فضل الذي يواجه نزاعات قضائية في الفترة الأخيرة، كما أن طرح الأغنية خلال ساعات يشير إلى كونها تم تسجيلها بالفعل قبل أن يتم الإعلان.