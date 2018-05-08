نادين نجيم: صداقتي قوية بعابد فهد و"طريق" يجمعني به

عن رواية الأديب الراحل نجيب محفوظ القصيرة "الشريدة"، تطل النجمة اللبنانية نادين نجيم برفقة النجم السوري عابد فهد من خلال مسلسل "طريق".

وخلال لقاء على شاشة "العربية"، أكدت نجيم أن صداقتها بالفنان عابد فهد كانت سببا رئيسياً لقبولها العمل، بالإضافة إلى النص الذي عولج درامياً من الكاتبة ريم حنا.

ومن المتوقع أن ينافس مسلسل "طريق" مسلسل "الهيبة 2" الذي قامت ببطولته نادين الموسم الماضي برفقة تيم حسن.

وقد رافق عدم تواجد نادين نجيم بالجزء الثاني من "الهيبة" العديد من التساؤلات حول وجود أي خلاف مع طاقم العمل، إلا أنها نفتها تماماً.

وأكدت أن حجم دورها في الجزء الثاني لم يكن بنفس الجزء الأول، كما أنها رغبت بتجربة جديدة تجمعها مع الفنان عابد الفهد الذي شهد انطلاقتها دراميا بمسلسل "لو".