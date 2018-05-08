نجوم دراما رمضان يطلقون أعمالهم.. من بيروت

عقد مؤتمر صحافي في فندق فينيسيا في بيروت للإعلان عن انطلاق مسلسلي "جوليا" و"تانغو" لدراما رمضان 2018، بحضور أبطال العمل من سوريا ولبنان كالممثلين باسل خياط، قيس الشيخ نجيب، ماغي بو غصن، ليليا الأطرش، باسم مغنية والممثل والمخرج رامي حنا.

وكان لـ"العربية.نت" أحاديث جانبية مع الفنانين، فقد اعتبرت الممثلة ماغي بو غصن التي تلعب بطولة مسلسل "جوليا" أن العمل هو "رومنتك كوميدي" وتقدم فيه 10 شخصيات مختلفة ما يشكل تحدياً بالنسبة لها.

من جهة ثانية، قالت إنها ليست خائفة من المنافسة بين المسلسلات الرمضانية لأن العمل الجيد يفرض نفسه وهي ستنتظر حكم الناس والصحافة.

الممثل قيس الشيخ نجيب قال إن ثنائيته إلى جانب ماغي "جميلة"، وسيكتشف المشاهدون في شخصيته جانباً لم يظهره من قبل لأنه سيطل بصورة كوميدية مختلفة، وهي المرة الأولى التي يطل فيها بعمل "لايت كوميدي" بعد أن اعتاد عليه الجمهور بأدوار رومنسية واجتماعية، لكنه ممثل ويلعب كل الأدوار وهو متحمس كثيراً لهذا العمل لأنه سيكون عملاً كوميدياً جديداً ومختلفاً وسيأخذ هذا العمل "خطاً متفرداً" له وستكون له مكانة خلال شهر رمضان، على حد تعبيره.

أما الممثلة ليليا أطرش فتجسد شخصية فتاة تدعى غنوة في مسلسل "جوليا" وهذا الدور "لايت كوميدي" وهي متعطشة لمثل هذه الأدوار بعد أن قدمت لسنوات أدواراً تتعلق بالبيئة الشامية وستقدم مسلسلاً رمضانياً ثانياً بعنوان "وهم" بالإضافة إلى مسرحية ستعرض في الأردن خلال شهر رمضان المقبل.

والممثل باسل خياط يطل علينا من خلال مسلسلين في شهر رمضان: الأول هو عبارة عن دراما مصرية عبر مسلسل "الرحلة" يجسد فيه شخصية طبيب يدعى أسامة وهو رجل يعيش في عالم خاص به ويظهر فيه جوانب من شخصيته التي تكون أحياناً مضطربة جداً، وأكد أن هذا العمل مختلف عن كل الأدوار التي قدمها سابقاً وسيشكل "مفاجأة" للمتابعين وهو من أصعب الأدوار التي قدمها كما يطل بمسلسل "تانغو"، وهو مسلسل سوري لبناني.

واستفاد خياط من تجربته في الدراما المصرية وهي أضافت غنى إلى أرشيفه التمثيلي، والعمل في الدراما المصرية له "طعم ونكهة" خاصة والجمهور المصري "ذواق جداً"، ولمس محبة كبيرة من الشعب المصري لأعماله الدرامية حسبما قال.