"العربية.نت" تكشف كواليس عودة فضل شاكر للغناء

تساؤلات عديدة طرحها إعلان صناع مسلسل "لدينا أقوال أخرى" الذي تقوم ببطولته يسرا، عن كون فضل شاكر هو من سيغني شارة المسلسل المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

يأتي هذا بينما يواجه شاكر الذي ابتعد عن الغناء لسنوات، نزاعات قضائية في #لبنان وثار حوله جدل كبير خلال السنوات الماضية، قبل أن يعود مؤخراً بأغنية شارك فيها إلى جواره نجله محمد تحمل اسم "ليه الجرح".

"العربية.نت" أجرت اتصالاً بمنتج المسلسل جمال العدل، الذي أكد أن القصة تتلخص في استماعهم إلى الأغنية التي طرحها #فضل_شاكر مؤخرا بصحبة نجله.

ذلك الأمر الذي دفع القائمين على العمل للتفكير في فضل شاكر، ولماذا لا يقوم بغناء شارة المسلسل الذي يشارك في بطولته محمد شاهين وشيرين رضا.

وبالفعل تواصلت شركة الإنتاج مع مدير أعمال فضل شاكر، الذي أكد أن الأخير يرغب في معرفة الكلمات الخاصة بالأغنية التي تحمل اسم "شبعنا من التمثيل" والتي كتب كلماتها الدكتور مدحت العدل ووضع اللحن الخاص بها عمرو مصطفى.

بعدها أرسلوا إليه الكلمات وعبر فضل عن إعجابه بها، ليبلغهم بعدها مدير أعماله بالمقابل المادي الذي يرغب في الحصول عليه، وهو ما وافقت عليه شركة الإنتاج.

وحول النزاعات القضائية التي يعاني منها فضل شاكر، وهي على خلفية #أحداث_عبرا، أكد المنتج المصري أنه لا علاقة له بالأمر ولم يفكر به على الإطلاق، حيث تعامل مع فضل شاكر المطرب فقط، كما أنه لا يعلم المكان الذي يتواجد به فضل شاكر بلبنان.

ذلك الأمر الذي يأتي رغم تسجيل فضل للأغنية التي ينطلق عرضها ابتداء من الثلاثاء، في ظل الحملة الخاصة بالترويج للمسلسل.

وفي أيلول/سبتمبر 2017 صدر بحق شاكر حكم عسكري بالسجن 15 عاماً، مع تجريده من حقوقه المدنية، في القضية المعروفة إعلامياً بأحداث عبرا التي وقعت بين أنصار الشيخ أحمد الأسير والقوات اللبنانية العام 2013، وقُتل على إثرها 18 جندياً لبنانياً، وأصيب آخرون.