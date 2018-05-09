الكبار يلجؤون للتجديد في دراما رمضان

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق موسم #الدراما الأبرز في شهر رمضان المقبل، حيث يتنافس النجوم من أجل الفوز بمتابعة #الجمهور على مدار شهر كامل.

وفي هذا العام يعود البعض، فيما يستمر البعض الآخر بالمنافسة، التي تشهد تواجد عدد من الأجيال التي تسعى إلى فرض كلمتها على الشاشة.

والبداية تأتي مع أهل الخبرة، الذين حاولوا توظيف خبراتهم هذا العام، خاصة أنهم الأدرى بقواعد اللعبة الدرامية، حيث يستمر تواجد الزعيم #عادل_إمام بمسلسل يحمل اسم "عوالم خفية".

إلا أن المفاجأة التي انطلق منها مسلسل الزعيم، هي غياب الكاتب يوسف معاطي عن التأليف، على الرغم من كونه كتب كافة مسلسلات عادل إمام على مدار السنوات الخمس الأخيرة.

ليدخل البطل هذه المرة عملاً من تأليف ورشة سيناريو، فيما يتولى الإخراج رامي إمام الذي أخرج معظم مسلسلات والده في السنوات الأخيرة، على أن يضاف إلى الإخراج مهمة الإنتاج هذا العام، حيث يتولى رامي الإنتاج للمرة الأولى، فيما يخص المسلسل المقرر عرضه عبر شاشة التلفزيون السعودي.

ويقدم عادل إمام في العمل شخصية كاتب صحافي تقع تحت يديه مجموعة من المستندات الهامة التي تكشف فساداً داخل مؤسسات الدولة، فيحاول نشرها وينجح في ذلك قبل أن يتعرض لمضايقات تتسبب في تغير شكل حياته.

ويشارك في المسلسل الفنان سمير غانم كضيف شرف، بعد سنوات طويلة لم يجتمع فيها مع عادل إمام، بالإضافة لمشاركة صلاح عبد الله ورجاء الجداوي وفتحي عبد الوهاب.

الفخراني يلتقي ميرفت أمين

في العام الماضي غاب الفنان يحيى الفخراني عن الدراما، بعد أن قدم مسلسل "ونوس" عام 2016، إلا أنه يعود من جديد بمسلسل يحمل اسم "بالحجم العائلي" تشاركه بطولته ميرفت أمين في أول مسلسل يجمعها بالفخراني.

واستمرارا للتجديد الحادث، قرر الفخراني أن يظهر بمسلسل يختلف في شكله وموضوعه عما اعتاد على تقديمه طيلة السنوات الماضية، وكانت البداية مع الكاتب محمد رجاء، الذي اختاره الفخراني من أجل المسلسل، بعد أن تعاون رجاء من قبل مع يسرا في مسلسلي "الحساب يجمع" و "فوق مستوى الشبهات".

ويقدم #الفخراني في المسلسل شخصية سفير سابق ترك العمل الدبلوماسي، وقرر أن يفتتح مطعما للأكل بسبب حبه للطعام، على أن يتولى هو إعداد الوجبات بنفسه وذلك في إطار كوميدي لم يعتد عليه الجمهور كثيرا من الفخراني.

يسرا تعاني في "لدينا أقوال أخرى"

مغامرة جديدة تعيشها الفنانة #يسرا في مسلسلها "لدينا أقوال أخرى" الذي تكتبه ورشة سيناريو، ويتولى إخراجه محمد علي، ويشهد عودة فضل شاكر للغناء من خلال شارة العمل.

وتقدم يسرا دور مستشارة قانونية لديها 3 أبناء تفقد أحدهم، وتتعرض لمشاكل عدة تتسبب في فقدانها لعملها ومن بعدها اتهامها بالقتل، حيث تقف كافة الظروف ضدها، لتبدأ رحلة إثبات البراءة.

يسرا تعرضت لتمزق في القدم أثناء تصوير المسلسل، وهو ما تسبب في استعانتها بعكاز كانت تستخدمه أثناء التصوير أيضا بسبب ضيق الوقت، إلا أنها كانت تظهر في تلك المشاهد وهي جالسة حتى لا يظهر العكاز، كما أنها حصلت على راحة لـ 15 يوما بسبب تلك الإصابة.

نهاية أحداث "سلسال الدم"

وتتواجد عبلة كامل للمرة الأولى منذ سنوات في شهر رمضان، بعدما تم الإعلان عن عرض الجزء الأخير من مسلسل "سلسال الدم" في الموسم الدرامي.

ذلك العمل الذي حقق نجاحا كبيرا خلال السنوات الخمس الأخيرة، وحظي بمشاهدة الجمهور على الرغم من كونه عرض بعيدا عن شهر رمضان.

وينتظر الجمهور معرفة نهاية الصراع بين "نصرة" و "هارون" الذي يقدم دوره رياض الخولي، وهل ستستطيع عبلة كامل الانتقام أم سيستمر رياض الخولي في الهروب بجرائمه.