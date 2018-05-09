الليلة.. فنان العرب وأنغام يضيئان سماء الأوبرا بالقاهرة

تحتضن دار #الأوبرا المصرية بالقاهرة الليلة حفلة غنائية لفنان العرب يصدح فيها بأغاني ألبوم "عمري نهر"، الذي لحنه الموسيقار طلال، وتم طرحه في أواخر مارس الماضي.

ومن المقرر أن يشدو فنان العرب الليلة بـ 10 أغنيات، هي: "عمري نهر"، و"خضار البحر"، و"تأخرنا"، و"لو ما تحب العين"، من كلمات الأمير بدر بن عبد المحسن، وكذلك "لكل شيء أول" للشاعر فائق عبد الجليل، وأغنية "أنا شرهان" من كلمات الشيخ عيسى بن راشد، و"ليالي العشق" للشاعر العماني طارش قطن، وأيضاً "جيت على بالي" لثريا قابل، و "جتني الأسامي" للشاعر فهد عافت، وأغنية نزار قباني "في المقهى"، وتتكون الفرقة المصاحبة من 160 عازفاً بقيادة المايسترو هاني فرحات.

إلى ذلك، قال فنان العرب عن علاقته بالموسيقار طلال إنها بدأت قبل 29 عاماً عبر عمل "هلا بالطيب الغالي"، واستمرت إلى اليوم.

وستجمع الحفلة الفنان محمد عبده، بالفنانة أنغام التي ستقدم مجموعة من أغاني الموسيقار #طلال، منها أغنية للفنانة نجاة الصغيرة لم يسبق أن قدمتها على المسرح.

واعتبرت أنغام اختيارها للغناء في هذه الحفلة مثابة تكريم لها، ومن المقرر أن تقدم أنغام 5 أغنيات.