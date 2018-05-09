مصر.. براءة الفنانة شيرين في قضية "البلهارسيا"

قضت محكمة جنح مستأنف المقطم الثلاثاء، ببراءة المطربة شيرين عبد الوهاب في القضية التي عرفت إعلاميا ببلهارسيا النيل.

وكانت محكمة جنح المقطم قد قضت بمعاقبة المطربة شيرين بالحبس 6 أشهر بتهمة الإساءة للدولة وتكدير السلم العام، وذلك في واقعة تصريحاتها حول بلهارسيا النيل.

وتعود الواقعة لنوفمبر الماضي، حيث أجرت نقابة الموسيقيين في #مصر تحقيقاً مع المطربة شيرين عبدالوهاب بخصوص واقعة فيديو البلهارسيا، الذي أثار لغطا وجدلا كبيرا في مصر حيث ظهرت في فيديو أثناء حفلة سابقة في بيروت وهي تقول لأحد مشاهديها ابتعد عن مياه النيل، لأنها تتسبب في الإصابة بالبلهارسيا.

ووصفت شيرين من بثوا الفيديو بأنهم من المتربصين والمترصدين، مؤكدة أن فيديو الحفل بالكامل يثبت حسن نواياها وأفعالها وحقيقة مشاعرها وسلوكها تجاه وطنها.

وكانت نقابة الموسيقيين قد قررت إيقاف شيرين ومنعها من الغناء وتحويلها للتحقيق، بعد واقعة الفيديو، معتبرة أن ما بدر منها يعد سخرية واستهزاء غير مبررين من مصر.