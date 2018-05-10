أول تعليق من فضل شاكر على استبعاده من مسلسل يسرا

ما زالت أزمة المطرب فضل شاكر مستمرة، بعد استبعاده من غناء شارة مسلسل "لدينا أقوال أخرى" للفنانة يسرا، رغم تسجيله الأغنية وعرضها.

حيث أعلنت شركة العدل جروب المنتجة للمسلسل عن كون مقدمة المسلسل ستطرح بدون صوت فضل شاكر، وذلك احتراما للشعب والجيش اللبناني.

وعلى الرغم من إعلان الشركة عن كونها ستطرح المقدمة الخاصة بالمسلسل دون أن يتواجد بها فضل شاكر، إلا أن الأغنية مازالت متواجدة على قناة الشركة عبر "يوتيوب".

واستطاعت أن تحصد أكثر من نصف مليون مشاهدة في يوم واحد، ويبدو أن الشركة لن تحذفها، خاصة وأنها دفعت المقابل المادي الخاص بها لفضل شاكر وباقي العاملين بها، وبالتالي تبقى الأغنية متاحة عبر "يوتيوب" على أن يتم استبعادها من المسلسل فقط.

وعبر حسابه على "تويتر" غرد فضل شاكر للمرة الأولى بعد الأزمة التي وقعت قائلا "الحمدلله على كل حال"، وهي التغريدة الأولى بعد تنويهه عن كونه سيغني شارة المسلسل في تغريدة كتبها قبل أيام.

فيما تحولت فرحة محمد فضل شاكر إلى حزن كبير، فلم تمض سوى ساعات على تغريدته التي رحب فيها بعودة والده إلى الغناء قائلا "يالها من عودة.. أغنيتان في يوم واحد".

حتى عاد ليغرد بعد الأزمة بمقولة للإمام علي رضي الله عنه قائلا "حين سكت أهل الحق عن الباطل.. توهم أهل الباطل أنهم على حق"، ثم أعاد تغريدة لوالده كتبها في أكتوبر من العام الماضي ليوضح أن نفس المحكمة التي حكمت عليه غيابيا بالسجن لـ 15 عاما هي التي نفت عنه تهمة قتال الجيش اللبناني بناء على شهادة جميع الموقوفين في القضية.

كما أكد أن الحكم عليه بالسجن لـ 15 عاما معروف أسبابه، بسبب مناصرته للشعب السوري، مشيرا إلى كون هذه التهم تسقط تلقائيا بمجرد حضوره أمام المحكمة وتعاد بعدها محاكمته.

فيما كان لكارول سماحة رأي آخر حول هذه الأزمة، بعدما نشرت البيان الذي أصدرته الشركة المنتجة للمسلسل عبر حسابها على "تويتر"، وأعلنت عن تأييدها وترحيبها بموقف الشركة قائلة "Respect".