استبعاد فضل شاكر من مسلسل يسرا.. وهذا هو السبب!

جدل كبير شهدته الساعات الماضية، بعد الإعلان عن كون المطرب اللبناني، فضل شاكر، هو من سيتولى تسجيل شارة مسلسل "لدينا أقوال أخرى" للفنانة يسرا.

ذلك الأمر الذي تسبب في انقسام الجميع حول الأمر، بعدما هاجم البعض بسبب مواقف فضل شاكر السياسية وكونه مطلوباً أمنيا في لبنان ومازالت أزمته مع القضاء اللبناني لم تحل.

فيما تحمس البعض الآخر للأمر وعبروا عن فرحتهم بعودة المطرب اللبناني إلى الغناء مرة أخرى، بعيدا عما كان يحدث في السنوات الماضية التي أعلن فيها الاعتزال.

إلا أن الساعات الماضية كانت حاسمه بشكل كبير، خاصة أن شركة العدل جروب طرحت بالفعل الأغنية الخاصة بالمسلسل عبر قناتها على "يوتيوب" وحملت صوت فضل شاكر بعنوان "شبعنا من التمثيل".

قبل أن تعود مساء الأربعاء وتصدر بيانا تؤكد فيه أن المسلسل سيعرض دون وجود فضل شاكر على مقدمته، ذلك الأمر الذي يأتي احتراما للشعب والجيش اللبناني، كما أكدت الشركة.

وكشفت الشركة عن كونها حينما فكرت في الاستعانة بصوت فضل شاكر كان ذلك لاعتبارات فنية بحتة، ولم يدر بخلدهم أن مشكلته مازالت قائمة، وبالتالي كان تعاونهم معه أمرا طبيعيا، كما حدث مع نوال الزغبي في العام الماضي حينما قدمت شارة مسلسل "لأعلى سعر".

وأكد القائمون على المسلسل أنهم حينما علموا أن المشكلة مازالت قائمة، وهناك علامات استفهام حول موقفه القانوني قرروا الاستغناء عن صوت فضل شاكر ولن يكون موجودا على شارة المسلسل احتراما لمشاعر الشعب اللبناني.