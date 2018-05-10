مسلسل يروي سيرة قائد عربي شهير في الشجاعة والكرم

أعلنت شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي التابعة لأبوظبي للإعلام عن إدراج الدراما التاريخية "المهلب بن أبي صفرة" ضمن باقة الأعمال الحصرية المدرجة ضمن عروض شهر رمضان المبارك، بين مجموعة من أبرز الأعمال الدرامية التي ستحظى بمتابعة واسعة من الجمهور العربي خلال الموسم الرمضاني.

ويروي المسلسل قصة القائد الفذ "المهلب بن أبي صفرة"، الذي عرف بالشجاعة والحكمة والكرم وأكمل المسيرة من بعده أبناؤه وأحفاده الذين ذكر المؤرخون أنهم بلغوا قرابة الثلاث مئة رجل بعد إنجابه ما يقرب من ثلاثين ابنا كانوا مضرب المثل في الشجاعة والإقدام.

ويسلط المسلسل الضوء على مسيرة "المهلب" منذ ولادته حتى الوفاة، ويتنقل عبر مراحل زمنية مختلفة بدءاً من عصر أبي بكر الصديق وصولا إلى زمن عبد الملك بن مروان وواليه الحجاج بن يوسف.

ويستعرض المسلسل دور ابن المهلب مع عبدالله بن الزبير وأخيه مصعب، إلى جانب دور المهلب في مجابهة "الأزارقة" وزعيمهم قطري بن الفجاءة في خراسان.

وكان "المهلب" قد ولد عام دخول المسلمين #مكة_المكرمة وتمتع بكثير من الصفات الحميدة التي لا تتوافر في كثير من الرجال مثل الشجاعة والقدرة الفائقة على القتال وإدارة المعارك بكفاءة منقطعة النظير، وامتد نفوذه إلى السند ومدينة خجندة على نهر سيحون. وكان "المهلب" من بين أكرم أهل زمانه، حيث كان يوصي خدمه أن يقللوا من الماء ويكثروا من الطعام عندما يكون ضيوفه على خواء حتى لا يملأ الضيوف بطونهم بالماء.

ويذكر أن المسلسل ضم أكثر من 80 شخصية رئيسية، وهو من بطولة منذر رياحنة وديما قندلفت وخالد القيش ومحمد الإبراهيمي ومعتصم النهار وروبين عيسى ولمى ناصر وغيرهم.