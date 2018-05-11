أمل حجازي: سأطلق دعاءً رمضانياً

كشفت أمل حجازي أنها تتحضر لإطلاق "دعاء" في اليومين المقبلين تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك.

وقالت في حديث للعربية.نت إنها تنتظر شهر رمضان كل عام، لأنه شهر "مميز" بالنسبة لها، حيث تجتمع مع العائلة كلها على مائدة الإفطار وتواظب على قراءة القرآن والأدعية.

وأشارت إلى أن أجمل ذكرياتها مرتبطة بالشهر الفضيل حين كانت عزباء وتعيش في منزل ذويها، وحيث كان والداها وإخوتها جميعاً يجلسون معاً للإفطار.

قالت إنها لم تكن تشعر بالسعادة بعد تأدية أي أغنية بل على العكس كانت تشعر بتأنيب الضمير، لكن حين تقدم اليوم أنشودة أو دعاءً دينياً تشعر بسعادة مطلقة.

وتابعت في ذات السياق أنها لا تندم على دخولها المجال الفني، ربما وبسبب مشوارها الفني وصلت لاحقاً إلى القناعة بالحجاب وضرورة الالتزام الديني ولطالما كانت تأخذ الإيجابيات من كل مرحلة مرت بها وتتعلم منها.

وأوضحت أنها لا تستمع للأغاني ليس من باب التزمت، بل لأنها تفضل سماع آيات من #القرآن في بيتها وسيارتها، لكن في حال طلب أولادها سماع أغنية معينة تلبي طلبهم.

وتطرقت إلى أطباق شهر رمضان فقالت إن زوجها يحب الطبخ ويدخل معها ليساعدها في تحضير الأطباق الشهية، ليتنافسا فيما بعد حول طبق مَن هو الألذّ.

طعامها المفضل واليومي في شهر رمضان هو طبق الفتوش وشوربة العدس.

اعتبرت حجازي أن أجمل ما في الدنيا هم الأطفال، وهي تشعر بسعادة كبيرة بوجود ابنتها وابنها ولو أن الأمومة مسؤولية كبيرة وتشعرها بالقلق والخوف والتعب دائماً لكنها شعور جميل ومقدس.

قالت إن أكثر ما يزعجها ويحزنها هو فقدان عزيز أو حين تشعر أنها ابتعدت عن الله ولو قليلاً.

وأشارت في نهاية حديثها إلى أن زوجها هو الرجل المؤثر حالياً في حياتها، لأن لديه النضج والحكمة في تصرفاته لذلك فهي تستشيره دائماً وفي معظم الأمور.