مفاجأة في أزمة هنيدي.. منتج المسلسل يكشفها

يبدو أن الأزمة الخاصة بالفنان المصري محمد هنيدي ومسلسله "أرض النفاق" ستشهد جولات جديدة في الأيام المقبلة، حتى ينطلق عرضه مع أول أيام شهر رمضان.

ذلك العمل الذي أعلن هنيدي عن توقفه وعدم عرضه في شهر رمضان المقبل، قبل أن يوضح منتجه جمال العدل أن عدم العرض متعلق بالقنوات المصرية وبالتحديد قنوات "ON" التي تملك حقوق عرضه.

الجمهور أعلن عن مساندته لمحمد هنيدي في أزمته، وأطلق هاشتاغ عبر "تويتر" من أجل دعمه، في الوقت الذي أكد فيه المنتج أن تصوير المسلسل مستمر بشكل طبيعي رغم حزن بطله.

"العربية.نت" أجرت اتصالاً بالفنان محمد هنيدي لمعرفة كواليس ما جرى، إلا أنه رفض التعليق قائلا "اللى عايز أقولوا قولتوا على تويتر"، وبسؤاله عن تأويل البعض لحديثه رد قائلا "اللى عايز يتكلم يتكلم.. أنا مش هعلق".

فيما أكد جمال العدل لـ "العربية.نت" أنه لا جديد حتى الآن فيما يتعلق بعرض المسلسل عبر القنوات المصرية، مشيراً إلى كون العمل سيعرض عبر التلفزيون السعودي وعدد من القنوات العربية.

إلا أنه كشف عن مفاجأة تتعلق بقرار عدم العرض، حيث أكد أن مسؤولي القناة لم يبلغوه بأي قرار يتعلق بعدم العرض، ولكنه علم من المعلنين أن القناة لن تعرض المسلسل، بالإضافة إلى مسلسل "لدينا أقوال أخرى" للفنانة يسرا.

وأوضح العدل أنه يمتهن الإنتاج منذ سنوات، وبالتالي لابد أن يضع عينه في وسط رأسه ويعلم ما يجري بالسوق، مؤكداً على أن القناة هي من تسأل في مسألة عدم العرض، خاصة أنه حصل على حقوقه المادية منها.

وأشار المنتج المصري إلى كون الأمر جديداً على الفنان محمد هنيدي، ولذلك فهو حزين، إلا أن يسرا لا يشغلها هذا الأمر، خاصة أنهم معتادون على ذلك منذ عهد صفوت الشريف حسبما قال، مؤكداً أن المسلسلين سيحققان النجاح حينما يعرضان في رمضان عبر القنوات العربية.

"العربية.نت" أجرت اتصالاً بالمهندس أسامة الشيخ الذي كان مسؤولا عن إدارة قنوات "ON" وقت شراء حق عرض المسلسلين، قبل أن يتم تغيير الإدارة في الفترة الأخيرة.

حيث أكد أن التعاقد كان يتعلق بالعرض في شهر رمضان، كما أن السعر الذي يتم الشراء به هو المقابل المادي الخاص بدراما رمضان، ورغم نص العقود على أن يكون العرض في رمضان، إلا أن هذا الأمر يكون إلزاما على المنتج وليس على القناة التلفزيونية.

حيث يتعين على المنتج أن يوفر الحلقات قبل انطلاق شهر رمضان، فيما تملك القناة الحق في عرضها من عدمه بهذا الموسم الدرامي.