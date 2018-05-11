قبل أيام من عرضه.. هنيدي يعلن توقف مسلسله والمنتج يوضح

تغريدة صادمة أطلقها الفنان، محمد هنيدي، مساء الخميس، يعلن فيها للجمهور عن عدم قدرتهم على مشاهدة مسلسله الجديد "أرض النفاق" الذي يعود به إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب لسنوات.

هنيدي غرد قائلا "آسف يا جماعة انكوا مش هتقدروا تشوفوا مسلسلي أرض النفاق لأسباب لا يعلمها أحد إلا قناة أون تي في.. كنت فرحان جدا بدعم الجمهور للمسلسل بس واضح إن القناة كان ليها رأي تاني.. ومش عارف هكمل تصوير ولا لأ.. معرفش هنشوف بعض في أعمال قريبة ولا لأ.. لله الأمر من قبل ومن بعد واشوفكوا على خير".

آسف يا جماعة انكوا مش هتقدروا تشوفوا مسلسلي أرض النفاق لأسباب لا يعلمها أحد إلا قناة أون تي في.. كنت فرحان جدا بدعم الجمهور للمسلسل، بس واضح ان القناة كان ليها رأي تاني ومش عارف هكمل تصوير ولا لأ .ماعرفش هنشوف بعض في أعمال قريبة ولا لأ.. لله الأمر من قبل ومن بعد واشوفكوا على خير — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) ١٠ مايو ٢٠١٨

تلك الكلمات التي صدمت الجميع وأوحت إليهم بأن العمل لن يعرض في شهر رمضان المقبل بحسب تأكيدات بطله، إلا أن منتج المسلسل جمال العدل كشف لـ "العربية.نت" تفاصيل ما حدث.

وأشار إلى كون المسلسل لن يعرض عبر أي قناة مصرية، بعدما حذفته مجموعة قنوات "On" من خريطتها في شهر رمضان المقبل، على أن يكون العمل متاحا عبر التلفزيون السعودي وعدد من القنوات العربية.

وأكد العدل أنه لا يعلم السبب وراء القرار الذي اتخذته قنوات "ON"، إلا أنه ملزم بتنفيذه خاصة أنه باع حقوق عرض المسلسل للقناة وتقاضى أجره، وبالتالي تمتلك القناة الحق في عرض المسلسل بأي وقت ترغب به.

كما أن المفاجأة التي أعلن عنها جمال العدل، هي كون القرار لا يتعلق بمسلسل محمد هنيدي فقط، بل امتد أيضا إلى مسلسل "لدينا أقوال أخرى" الذي تقوم ببطولته يسرا، حيث لن يكون العمل معروضا عبر أي قناة مصرية، بعدما اتخذت مجموعة "ON" نفس القرار الخاص بمسلسل هنيدي.

وحول ما كتبه هنيدي على حسابه، أكد العدل أن هنيدي يشعر بالحزن الشديد بسبب هذا القرار، ولكنهم ملتزمون بتصوير المسلسل والانتهاء منه.