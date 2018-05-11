لأول مرة بمصر.. فرقة مسرحية من ذوي الاحتياجات الخاصة

بإمكانات متواضعة وجهود كبيرة وطموحات لا حدود لها انطلقت في القاهرة أول فرقة مسرحية لذوي الاحتياجات الخاصة، تتبع وزارة الثقافة لتفتح أبواب السعادة أمام مئات الموهوبين من الأطفال والشبان.

وعلى مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر قدمت "فرقة الشمس" أول عروضها، الخميس، بعنوان "أنتيكا"، وشاركها العرض المغني والممثل أمير صلاح الدين والممثلة مونيكا والممثل وائل أبوالسعود.

وقالت وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم في الافتتاح: "تم اختيار فرقة مسرحية تحديداً لذوي الاحتياجات الخاصة، باعتبار أن المسرح هو أبو الفنون ويعتبر وسيلة فعالة ومؤثرة في تقبل الاختلاف والشعور بمعاناة الآخر".

وأضافت: "أُطلق على الفرقة اسم "شمس" تعبيراً عن الأمل والطاقة الإيجابية التي نتبادلها مع أبنائنا وإخوتنا من هؤلاء الأبطال".

وأشارت إلى أن وزارة الثقافة افتتحت من خلال مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية فصلين لاكتشاف مواهب المبدعين من ذوي الاحتياجات الخاصة، أحدهما للفئة العمرية من 7 سنوات إلى 13 سنة والآخر للشباب والكبار من عمر 14 سنة إلى 35 سنة.

ورغم عدم اكتمال تجهيزات مسرح الحديقة الدولية بشكل نهائي، إلا أن هذا لم ينقص من فرحة أعضاء فرقة الشمس وذويهم الذين حضروا بأعداد كبيرة ليشهدوا تفجر طاقات أبنائهم الإبداعية في الرقص والغناء والتمثيل.

ووعدت وزيرة الثقافة بتطوير المسرح وتزويده بتجهيزات أفضل مستقبلاً، قائلة: "خلال شهور سيختلف شكل المسرح تماماً وسنعمل على تطويره حتى يصبح مسرح بالون آخر لكن في مدينة نصر"، في إشارة إلى مسرح البالون الشهير في الجيزة.

وفي كلمة مفعمة بالتفاؤل والتحدي، عبرت عما تجيش به نفوس معظم أبناء الفرقة، قالت الفتاة الكفيفة فاطمة: "هو إيه معنى الإعاقة؟ معناها ننسى نعيش حياتنا! عشان معاق ولا معاقة يبقى منحققش ذاتنا؟ يعني مش من حقي أعيش؟ ويا مشاعري متزعليش لما ييجي عليا يوم أتدارى وأتغطى بريش. يا دنيا معيقة العيب منك مش من ولادك.. إحنا صناع الإرادة".