هل يعتزل هنيدي بعد إيقاف مسلسله الرمضاني؟

أعلن النجم المصري محمد هنيدي عبر حسابه الرسمي في "تويتر" عدم عرض مسلسل "أرض النفاق" الذي يقوم ببطولته، وقال:" آسف يا جماعة إنكوا مش هتقدروا تشوفوا مسلسلي "أرض النفاق" لأسباب لا يعلمها أحد إلا مسؤولو قناة أون تي في " وتابع: "كنت فرحان جداً بدعم الجمهور للمسلسل، بس واضح إن القناة لها رأي تاني، ومش عارف هكمل تصوير وإلا لأ.. ما عرفش هنشوف بعض في أعمال ولا لأ.. لله الأمر من قبل ومن بعد و أشوفكوا على خير".

بعض المتابعين قرأ من تغريدة الفنان محمد هنيدي تلويحه بالاعتزال، فيما توقع البعض أن الأمر نوع من الدعاية للمسلسل.

يذكر أن مسلسل "أرض النفاق" تم استبعاده قبل أيام من قائمة الأعمال المقرر عرضها في شهر رمضان المبارك على قناة "Sbc" السعودية بسبب وجود شخصية مسيئة، الأمر الذي دفع شركة "العدل جروب" لاستبدال مشاهد تلك الشخصية بأخرى يقدمها الفنان سامي مغاوري.

هنيدي الذي بدا مستاء في تغريدته كان يراهن على المسلسل في عودته للدراما التلفزيونية بعد غيبة امتدت لـ(7) أعوام، فهل يعود "أرض النفاق للعرض"؟ أم أن قرار إيقافه سيكون ساري المفعول.