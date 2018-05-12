إصابة المغني الفرنسي شارل أزنافور بكسر في عظم العضد

أصيب المغني الفرنسي #شارل_أزنافور (93 عاما) بكسر في عظم العضد بعد سقوطه في منزله في مورييس قرب مدينة "آرل" في جنوب فرنسا، حسب ما أفادت الناطقة الإعلامية باسمه السبت.

وقالت المتحدثة في اتصال مع وكالة فرانس برس "لا شيء خطيرا. شارل أزنافور أصيب بكسر في عظم العضد"، وذلك إثر معلومات نشرتها قناة "بي اف ام تي في" الإخبارية عن إدخال المغني إلى المستشفى في نيم.

ولم تؤكد المتحدثة ما إذا كان المغني لا يزال في المستشفى خلال فترة بعد الظهر.

ويجري المغني الذي يحتفل هذا الشهر بعيد ميلاده الرابع والتسعين، جولة في اليابان بين 21 و23 أيار/مايو قبل إحياء حفلات خلال الصيف في إيطاليا ولندن وإسبانيا وألمانيا.

وفي الشهر الماضي، اضطر الفنان إلى إلغاء حفل في مدينة سان بطرسبورغ في شمال غرب روسيا إثر آلام في أسفل الظهر أصيب بها خلال التمرينات للحفلة.