العراقية دموع تحسين "أحلى صوت" في ذا فويس

توجت العراقية دموع تحسين بلقب الموسم الرابع "أحلى صوت"، من برنامج "ذا فويس"، الذي يعرض عبر شاشة "MBC" بعد منافسة قوية مع بقية المتسابقين.

وحصلت دموع - التي تمثل فريق أحلام في العرض المباشر النهائي على أعلى نسبة تصويت من قبل الجمهور لتحسم اللقب لصالحها -وتنضم إلى نداء شرارة وستار سعد ومراد بوريكي الفائزين بألقاب المواسم الثلاثة السابقة.

وشهدت الحلقة الأخيرة تنافس دموع مع زملائها يوسف السلطان من فريق عاصي وهالة مالكي من فريق إليسا وعصام سرحان من فريق حماقي، لينحاز الجمهور إلى المتسابقة العراقية ويصوت لها.

وحصلت دموع على إشادة وتهنئة المدربين الأربعة بعد فوزها بلقب الموسم الرابع من البرنامج، حيث صعدوا إلى المسرح من أجل الاحتفال معها بعد إعلان النتيجة.

وتغلبت أحلام على دموعها بعد فوز متسابقتها بلقب الموسم، وأكدت في كلمتها أنها لا تتوج دموع وإنما تتوج بلدها الثاني العراق بتلك الجائزة.

والتقط الجميع صوراً تذكارية في ختام الموسم الرابع من البرنامج، كما قدمت دموع أغنيتها الأخيرة احتفالاً باللقب الذي حصدته.