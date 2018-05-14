سلمى حايك في "كان": هوليوود تتغير لصالح النساء

بعد يوم من انضمامها إلى 82 محتجة في مهرجان #كان السينمائي، قالت النجمة #سلمى_حايك إن تغيرا لصالح النساء تشهده #هوليوود بالفعل.

وفي إطار سلسلة نقاشات "الحركة النسائية" (ويمين إن موشن) التي يشهدها مهرجان كان، أكدت حايك، الأحد، أن شركة الإنتاج التي تمتلكها تواجه تزايدا في الطلب على مؤلفات ومخرجات.

وأضافت الممثلة والمنتجة أنها باعت أربعة عروض تلفزيونية عن النساء هذا العام، مشيرة إلى أن التغيير "حدث بالفعل".

وكشفت حايك عن تعرضها لتحرش جنسي على يد المنتج #هارفي_وينستاين في مقال رأي نشر في ديسمبر/ كانون أول الماضي. وحينها أصدر وينستاين بيانا مطولا نفى فيه تلك المزاعم.

وذكرت النجمة أن وينستاين فند مزاعمها هي ولويبيتا نيونغ تحديدا لأنهما ليسا من الجنس الأبيض.