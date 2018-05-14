هذه إبداعات جيل الشباب في دراما رمضان

ساعات قليلة وينطلق السباق الدرامي في شهر #رمضان، وسط تواجد كبير لجيل الشباب كل بمسلسله يسعى للمنافسة والسيطرة على نسب المشاهدة.

وبعد أربع سنوات من الغياب، يعود الفنان #أحمد_عز إلى الشاشة الصغيرة مرة أخرى، من خلال مسلسله الجديد "أبو عمر المصري" المأخوذ عن روايتين للكاتب عز الدين شكري فشير.

وفي هذا المسلسل الذي يعود به عز بعد سنوات تألق فيها سينمائيا، يقدم شخصية المحامي "فخر الدين" الذي يكون هو وأصدقاؤه تنظيما سلميا من أجل مساعدة المواطنين.

إلا أن التنظيم يتعرض لمضايقات أمنية وينجو فخر الدين من محاولة اغتيال يقتل فيها ابن خالته، فيتطور الصراع الذي يشهد انضمام بطل العمل لإحدى الجماعات المسلحة سعيا للانتقام.

"اختفاء" نيللي كريم

#نيللي_كريم تحافظ على تواجدها الدرامي في السنوات الأخيرة، وهذا العام تطل من خلال مسلسل "اختفاء" الذي يشهد عودة الفنانة بسمة إلى التمثيل بعد سنوات من الابتعاد.

المسلسل يشارك في بطولته هشام سليم ومحمد ممدوح، ويتناول رحلة دكتورة جامعية في روسيا يختفي زوجها في ظروف غامضة لتبدأ رحلة البحث عنه وهو ما يفاجئها بالكثير من الأمور التي لم تكن تعلمها.

حمادة هلال يضع "قانون عمر"

خطوات ثابته يقدمها #حمادة_هلال في الدراما بالسنوات الأخيرة، وهو ما يسعى إلى مواصلته هذا العام من خلال مسلسله "قانون عمر" الذي تشاركه بطولته إيمان العاصي.

وفي المسلسل الذي أوشك هلال على الانتهاء من تصويره ويسعى فيه لتقديم شكل مختلف عما ظهر به في مسلسلي "ولي العهد" و "طاقة القدر"، يقدم دور الشاب عمر المدني الذي يجد نفسه خلف القضبان بسبب أمر مفاجئ لم يكن يتوقعه، لكنه يهرب من أجل تنفيذ قانونه الخاص في البحث عن براءته.

هلال تعرض لإصابة قوية في قدمه أثناء تصوير المسلسل، وهو ما استدعى نقله إلى المستشفى وإيقاف التصوير لثلاثة أيام من أجل الاطمئنان على صحته.

السقا يدعم ياسر جلال

وبعد نجاح مسلسل "ظل الرئيس" الذي قدم فيه ياسر جلال أولى بطولاته الدرامية في العام الماضي، يطل هذا العام بمسلسل "رحيم" الذي تشاركه بطولته نور ومحمد رياض.

ويشهد العمل ظهور الفنان أحمد السقا كضيف شرف في أحداث المسلسل من أجل دعم صديقه في خطواته الدرامية، فيما يقدم ياسر جلال دور "رحيم" رجل الأعمال الذي يتعرض لكبوة ويسجن إلا أنه يعود مرة أخرى من أجل الانتقام.

ولن يكون ياسر جلال وحده هو المستفيد من الخطوات السابقة، حيث يقدم أمير كرارة هذا العام الجزء الثاني من مسلسل "كلبش" الذي حقق نجاحا كبيرا بالعام الماضي.

وهو ما يسعى لتكراره من خلال استكمال الأحداث التي يتعرض لها "سليم الأنصاري" على أن يشاركه بطولة الجزء الثاني هيثم أحمد زكي وأحمد صلاح حسني.

كما يطل النجم باسل خياط هذا العام بمسلسل "الرحلة" بعدما حقق نجاحا كبيرا في شهر رمضان الماضي حينما عرض له مسلسل "30 يوما".

ويبدو أنه سيستمر في تقديم الدراما التي تحمل طابع الإثارة والتشويق، من خلال مجموعة أشخاص تجمعهم رحلة طيران واحدة وجميعهم مرضى نفسيون لديهم أسرار خاصة إلا أنهم يلتقون في مصير واحد.

بطولة درامية للمرة الأولى

ويشهد الموسم الدرامي هذا العام الظهور الأول للفنان كريم فهمي في ثوب البطولة، من خلال مسلسل "أمر واقع" بعدما شارك يسرا بطولة مسلسلها في العام الماضي.

إلا أنه وجد طريقه هذا العام للبطولة بعدما أجاد فيها من خلال السينما، وتشاركه البطولة نجلاء بدر وريم مصطفى ودينا فؤاد، حيث يقدم دور ضابط شرطة يتم تكليفه بإبطال عملية إرهابية قبل تنفيذها.

ونفس الأمر ينطبق على الفنانة دينا الشربيني التي تلعب بطولتها الأولى من خلال مسلسل "مليكة" الذي يشارك فيه مصطفى فهمي، وتدور أحداثه حول فتاة تحضر حفل زفاف بصحبة ابنة خالتها، ليحدث انفجار تموت على إثره إحداهما فتتقمص الأخرى شخصيتها.

"ممنوع الاقتراب أو التصوير" لـ زينة

وفي ثوب جديد تظهر الفنانة #زينة بمسلسلها "ممنوع الاقتراب أو التصوير" الذي يشاركها بطولته فتحي عبد الوهاب ومحمد شاهين، وتقدم من خلاله دور فنانة صاعدة تصبح نجمة إلا أنها تتورط في جريمة قتل تشعل أحداث المسلسل.

وأعلنت زينة مؤخرا أن الفنانة #أنغام هي من ستقوم بغناء شارة العمل المقرر عرضه عبر شاشة "MBC مصر" مع انطلاق شهر رمضان.

فيما يشهد الموسم الدرامي استمرار تواجد الفنانة غادة عبد الرازق، التي اختارت أن تقدم هذا العام مسلسل "ضد مجهول"، كما يقدم محمد رمضان مسلسل "نسر الصعيد".